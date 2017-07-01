После победы нокаутом за полторы минуты непобежденный казахстанец Ахмедов может побороться за второй титул WBC

Казахстанец проводит дебютные бои в США.
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21-летний полутяжеловес Али Ахмедов (7-0-0, 6 КО) может в августе провести бой за титул молодежного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает корреспондент Vesti.kz.
Предварительно поединок намечен на 19 августа. Для казахстанца этот бой может стать вторым титульным подряд - он уже выиграл пояс NABF, который также входит "в семью" поясов WBC. По словам самого боксера, с этой победой он сделал еще один шаг к встрече с сильнейшими соперниками в весовой категории.
Что касается молодежного пояса от WBC, то он в последний раз был разыгран в ноябре прошлого года. В Берлине Тони Крафт (11-0-1, 3 КО) по очкам победил Абдаллаха Пазивапази из Танзании (17-5-0, 16 КО).
Самым известным владельцем титула является польский боксер Андржей Фонфара (29-5-0, 17 КО). Европейский спортсмен выигрывал пояс в 2010 году. После этого Фонфара дважды получал право на бой с канадцем Адонисом Стивенсоном за "взрослый" пояс, но оба раза уступил действующему чемпиону.
Напомним, казахстанский боксер Али Ахмедов выиграл свой седьмой профессиональный поединок за полторы минуты и стал обладателем пояса NABF.