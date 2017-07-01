Казахстанский боксер рассказал о знакомстве с экс-чемпионом мира Эвандером Холифилдом

Известный американец будет помогать в подготовке к профи-дебюту.
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Двукратный призер Олимпиад Иван Дычко в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о знакомстве с экс-чемпионом мира среди профессионалов Эвандером Холифилдом.
- Иван, вторым тренером для Вас в США должен стать известный тяжеловес Эвандер Холифилд. Познакомились-пообщались с американцем?
- Я не могу сказать, что пообщался с Холифилдом. Все-таки пока у нас есть языковой барьер. Но он очень хороший парень. Он часто заезжает в наш зал. Тут ведь его друзья. Пока так.
Я провел тренировку со своим тренером Дериком Сантосом. Очень хорошая и насыщенная тренировка. Я вчера устал.
Добавим, 26-летний казахстанский тяжеловес Иван Дычко подписал пятилетний контракт с американской компанией The Heavyweight Factory. Двукратный призер Олимпиад считает, что американская компания поможет ему в достижении его целей. Названа примерная дата дебюта казахстанца.
Помогать казахстанцу готовиться к дебюту на профи-ринге будет экс-чемпион мира американец Эвандер Холифилд. 54-летний американец выигрывал чемпионские пояса в нескольких весовых категориях.