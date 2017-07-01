Джефф Хорн после победы над Мэнни Пакьяо бросил вызов Флойду Мейвезеру

Австралиец считает, что он подходит на роль соперника куда лучше, чем Конор МакГрегор.
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Джефф Хорн. Фото с сайта boxingscene.com
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн (17-0-1, 11 КО) после победы над филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO) бросил вызов американцу Флойду Мейвезеру-младшему (49-0, 26 KO). Об этом сообщает vRINGe.com.
Мейвезер возобновляет боксерскую карьеру ради поединка против чемпиона UFC Конора МакГрегора, который уже запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе. Однако Хорн убежден, что подходит на роль соперника для Мейвезера куда лучше, чем ирландский боец.
"Что на самом деле хочет Мейвезер - тросточку или (боксерские) перчатки? Выходи на настоящий бой, Флойд! - заявил Джефф. - Ну а почему нет? Он возвращается против бойца UFC, чтобы установить рекорд. Почему бы не попробовать установить рекорд против такого настоящего соперника и чемпиона мира, как я?".
2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн спорно победил Пакьяо по очкам и отобрал у того пояс чемпиона WBO. В контракте на бой был пункт о реванше, которым филиппинец собирается воспользоваться.
Мейвезер возобновляет боксерскую карьеру ради поединка против чемпиона UFC Конора МакГрегора, который уже запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе. Однако Хорн убежден, что подходит на роль соперника для Мейвезера куда лучше, чем ирландский боец.
"Что на самом деле хочет Мейвезер - тросточку или (боксерские) перчатки? Выходи на настоящий бой, Флойд! - заявил Джефф. - Ну а почему нет? Он возвращается против бойца UFC, чтобы установить рекорд. Почему бы не попробовать установить рекорд против такого настоящего соперника и чемпиона мира, как я?".
2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн спорно победил Пакьяо по очкам и отобрал у того пояс чемпиона WBO. В контракте на бой был пункт о реванше, которым филиппинец собирается воспользоваться.