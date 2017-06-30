Легендарный британский боксер назвал Геннадия Головкина великим бойцом

Экс-чемпион WBC похвалил GGG за безупречный послужной список.
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Фото: Ringside Report
Легендарный британский боксер Джон Конте похвалил непобежденного чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), назвав того "великим боксером".
"Головкин - великий боксер. Тот факт, что он является непобежденным, говорит о многом. Если вы взгляните на его послужной список, то увидите, что он - крутой парень. Бой с Альваресом будет сложным, и я хочу его посмотреть. Ведь "Канело" показывал класс на протяжении всей своей карьеры", - цитирует Конте The Daily Mail.
35-летний Головкин провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы, из которых 33 досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
Поединок GGG против "Канело" (49-1-1, 34 КО) состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Отметим, что Джон Конте в начале 1970-х дрался в рамках супертяжелого веса, а затем спустился в полутяжелый и стал одним из топов золотой эпохи. В 1974 году он стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, победив Хорхе Виктора Ахумаду. В следующие несколько лет он проводил бои с великими представителями золотой эпохи полутяжеловесов. Конте завершил карьеру в 1980 году с рекордом 34 победы, одна ничья и четыре поражения.
"Головкин - великий боксер. Тот факт, что он является непобежденным, говорит о многом. Если вы взгляните на его послужной список, то увидите, что он - крутой парень. Бой с Альваресом будет сложным, и я хочу его посмотреть. Ведь "Канело" показывал класс на протяжении всей своей карьеры", - цитирует Конте The Daily Mail.
35-летний Головкин провел на профессиональном ринге 37 боев и во всех одержал победы, из которых 33 досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
Поединок GGG против "Канело" (49-1-1, 34 КО) состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
Отметим, что Джон Конте в начале 1970-х дрался в рамках супертяжелого веса, а затем спустился в полутяжелый и стал одним из топов золотой эпохи. В 1974 году он стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC, победив Хорхе Виктора Ахумаду. В следующие несколько лет он проводил бои с великими представителями золотой эпохи полутяжеловесов. Конте завершил карьеру в 1980 году с рекордом 34 победы, одна ничья и четыре поражения.