Промоутер Головкина потроллил известного аналитика Тедди Атласа после поражения Пакьяо

Эксперт прославился тем, что не включил GGG даже в ТОП-10 своего P4P-рейтинга.
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Тедди Атлас. Фото с сайта wordpress.com
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Том Леффлер потроллил известного аналитика и тренера по боксу Тедди Атласа после поражения филиппинца Мэнни Пакьяо.
2 июля в австралийском Брисбене состоялся вечер бокса, в главном событии которого Пакьяо (59-7-2, 38 КО) провел бой против местного боксера Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО). Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Хорну, который отобрал у филиппинца пояс чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
"Предположу, что теперь Тедди добавит Хорна в свой P4P-рейтинг", - написал Леффлер в своем твиттере.
Атлас прославился тем, что не включил Головкина даже в ТОП-10 своего P4P-рейтинга (вне зависимости от весовой категории). Также он заявил об отсутствии прогресса у GGG за последние два года.
2 июля в австралийском Брисбене состоялся вечер бокса, в главном событии которого Пакьяо (59-7-2, 38 КО) провел бой против местного боксера Джеффа Хорна (17-0-1, 11 КО). Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Хорну, который отобрал у филиппинца пояс чемпиона WBO во втором полусреднем весе.
"Предположу, что теперь Тедди добавит Хорна в свой P4P-рейтинг", - написал Леффлер в своем твиттере.
Атлас прославился тем, что не включил Головкина даже в ТОП-10 своего P4P-рейтинга (вне зависимости от весовой категории). Также он заявил об отсутствии прогресса у GGG за последние два года.
I guess Teddy will add Horn to his PFP list now @espn @danrafaelespn— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) 2 июля 2017 г.