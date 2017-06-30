Видео самого лучшего раунда в исполнении Пакьяо в поединке с Хорном

В девятом раунде филиппинский боксер едва не одержал досрочную победу.
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Фото: epa/vostock-photo
Мэнни Паьяо потерял чемпионский пояс во втором полусреднем весе по версии WBO, проиграв австралийцу Джеффу Хорну, передает корреспондент Vesti.kz.
Этот поединок прошел в австралийском Брисбене. И надо заметить, он получился достаточно ровным. Тем не менее, судьи отдали победу хозяину ринга. Однако Хорн чуть не проиграл досрочно, когда в девятом раунде пропустил немало ударов от Пакьяо и едва не рухнул на настил ринга, но каким-то чудом избежал нокаута, достояв до гонга.
Как бы то ни было, этот раунд был самым лучшим для Мэнни в этом титульном поединке. В заключительных раундах Хорн не допускал явных провалов, чем не позволил судьям усомниться в своей победе.
В дальнейшем не исключен реванш, поскольку он был предусмотрен в контракте боксеров на этот бой.
Этот поединок прошел в австралийском Брисбене. И надо заметить, он получился достаточно ровным. Тем не менее, судьи отдали победу хозяину ринга. Однако Хорн чуть не проиграл досрочно, когда в девятом раунде пропустил немало ударов от Пакьяо и едва не рухнул на настил ринга, но каким-то чудом избежал нокаута, достояв до гонга.
Как бы то ни было, этот раунд был самым лучшим для Мэнни в этом титульном поединке. В заключительных раундах Хорн не допускал явных провалов, чем не позволил судьям усомниться в своей победе.
В дальнейшем не исключен реванш, поскольку он был предусмотрен в контракте боксеров на этот бой.