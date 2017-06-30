Мне нужен был этот бой - Поветкин о победе над Руденко

Благодаря ей он завоевал титулы WBO и WBA Интерконти.
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Фото с сайта sport-express.ru
Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над Андреем Руденко, заявив, что такие бои нужны и они помогают ему приобрести новый опыт.
"Хочется поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна. Знал, что это крепкий соперник, который просто так не сдастся. Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту.
Что дальше? Надо спрашивать у моего менеджера. У меня же отличные ощущения, этот бой был нужен, нужно было продышаться 12 раундов. Будем идти дальше, исправлять ошибки, становиться сильнее", - приводит слова Поветкина "Чемпионат" сразу после завершения боя.
Отметим, что Александр Поветкин выиграл у Андрея Руденко единогласным решением судей.
"Хочется поблагодарить всех за поддержку, она мне очень нужна. Знал, что это крепкий соперник, который просто так не сдастся. Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту.
Что дальше? Надо спрашивать у моего менеджера. У меня же отличные ощущения, этот бой был нужен, нужно было продышаться 12 раундов. Будем идти дальше, исправлять ошибки, становиться сильнее", - приводит слова Поветкина "Чемпионат" сразу после завершения боя.
Отметим, что Александр Поветкин выиграл у Андрея Руденко единогласным решением судей.