Экс-чемпион IBF и IBO Трояновский досрочно выиграл первый бой после поражения от Индонго

В декабре 2016 года намибиец отправил в нокаут россиянина всего за 40 секунд.
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Эдуард Трояновский. Фото "Р-Спорт"
Экс-чемпион IBF и IBO в полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский победил техническим нокаутом итальянца Микеле Ди Рокко на вечере бокса в Москве, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок проходил по правилам десяти раундов, но закончился на отметке 2:18 минуты в четвертом отрезке. По ходу боя Трояновский трижды отправил соперника в нокдаун, а остановка со стороны судей случилась через мгновение после третьего.
Для 37-летнего Трояновского эта победа стала 26-й в карьере (23 нокаутом) - также на его счету одно поражение. В предыдущем поединке в декабре 2016 года он проиграл намибийцу Джулиуса Индонго (22-0, 11 КО), который всего за 40 секунд первого раунда отправил россиянина в нокаут россиянина и отобрал у него титулы IBF и IBO.
Для 35-летнего Ди Рокко поединок с Трояновским 45-м в карьере. Его статистика на данный момент следующая - 41 победа (18 нокаутом), три поражения и одна ничья. При этом он всего четыре раза дрался за пределами Италии.
Нокаут в бою Трояновский - Ди Рокко:
Видео полного боя:
Отметим, что бой Трояновский - Ди Рокко проходил в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок российского супертяжеловеса Александра Поветкина (31-1, 23 КО) с украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО). Посмотреть его можно здесь.
Их поединок проходил по правилам десяти раундов, но закончился на отметке 2:18 минуты в четвертом отрезке. По ходу боя Трояновский трижды отправил соперника в нокдаун, а остановка со стороны судей случилась через мгновение после третьего.
Для 37-летнего Трояновского эта победа стала 26-й в карьере (23 нокаутом) - также на его счету одно поражение. В предыдущем поединке в декабре 2016 года он проиграл намибийцу Джулиуса Индонго (22-0, 11 КО), который всего за 40 секунд первого раунда отправил россиянина в нокаут россиянина и отобрал у него титулы IBF и IBO.
Для 35-летнего Ди Рокко поединок с Трояновским 45-м в карьере. Его статистика на данный момент следующая - 41 победа (18 нокаутом), три поражения и одна ничья. При этом он всего четыре раза дрался за пределами Италии.
Нокаут в бою Трояновский - Ди Рокко:
Видео полного боя:
Отметим, что бой Трояновский - Ди Рокко проходил в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок российского супертяжеловеса Александра Поветкина (31-1, 23 КО) с украинцем Андреем Руденко (31-2, 19 КО). Посмотреть его можно здесь.