"Короли коррупции. Шафикова ограбили". Как в чемпионском бою боксера Абеля Санчеса случился скандал

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия (U-16) Казахстан (U-17) 0:6
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Короли коррупции. Шафикова ограбили". Как в чемпионском бою боксера Абеля Санчеса случился скандал

Он уступил решением судей в родном городе соперника.

Ссылки по теме:

3 Комментария
Денис Шафиков (слева). Фото PBC
Денис Шафиков (слева). Фото PBC
Российский боксер Денис Шафиков проиграл американцу Роберту Истеру-младшему в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Поединок прошел сегодня, 1 июля, в Толедо (штат Огайо, США). По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Истеру - 120-108, 120-108 и 116-112. 

Стоит сказать, что Истер родился и проживает как раз в Толедо. Решение судей вызвало вопросы у фанатов бокса, которые были нейтральными или болели за Шафикова. 

Интересно, что сам Шафиков в интервью "Р-Спорт" до боя сказал о своей подготовке следующее. 

"Главная опасность боя с Истером - возможность предвзятого судейства, но и это будем учитывать в бою. Немного поменяли подготовку, учли опыт последних боёв и, конечно, специально готовились к Истеру", - отмечал россиянин. 

Vesti.kz предлагает ознакомиться с некоторыми из мнений о судействе и вердикте боя Истер - Шафиков. 

Проект FightSpace известного российского комментатора Григория Стангрита сравнил ситуацию Шафикова с боем-реваншем между их общим соотечественником Сергеем Ковалевым (30-2-1, 26 КО) и американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО). 

"Российского боксера "ограбили" в США!

Сегодня наш соотечественник Денис Шафиков пытался завоевать титул чемпиона в легком весе IBF. Все фанаты напряженно следили за трансляцией... Но уже перед боем знали, что победу ему не отдадут. Все дело в скандальном судействе, которое две пары до этого украли победу у украинского проспекта Ивана Голуба в бою с Джемонтеем Кларком.

С Денисом Шафиковым все вышло также. Один судья поставил 12-0, другие 8-4 в пользу действующего чемпиона. Хотя очевидно, что Денис выигрывал большую часть раундов, а концовку забрал чисто. Нашему возмущению нет предела! Сначала Уорд берет титул яйцами, теперь это! Такой бокс нам не нужен!" - говорится в описании к видео. 



"Худший счет, который мог быть. Криминал!": 


"Ни слова о том, какое это ужасное решение. Давайте, PCB (ТВ-канал - прим.Vesti.kz), постарайтесь сделать свою работу лучше и без пристрастий": 


"Извинения Шафикову. Судейские записки ничего не значат. Сегодня у вас прибавились тысячи фанатов": 


Мнение фаната из Великобритании. "Америка превзошла саму себя решением боя Истер - Шафиков. Бессменные короли коррупции": 


"Шафикова ограбили. Он хорошо работал головой, а его давление было эффективным. Я ожидал нокаута от него, но он точно получил мое уважение": 


"120-108 от двух судей в пользу Истера в бою против Шафикова. Начинаю подозревать, что ни черта не понимаю в боксе": 


"Шафиков выиграл по моим подсчетам. 12-0 это смешно. Такие судейские записки не должны иметь значения": 


"Как так получилось, что Шафиков не выиграл ни раунда по запискам двух судей? Абсолютное безобразие, 116-112 намного лучше, эти судьи должны быть уволены": 


Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC россиянин Григорий Дрозд (40-1, 28 КО) - в шоке от решения судей. 

Только что в США, в городе Толедо завершился бой Дениса Шафикова @shafikovd и Роберта Истера. Работа судей в этом поедин...

Опубликовано Григорием Дроздом 30 июня 2017 г.


Для 32-летнего Шафикова это поражение стало третьим в карьере - также в его активе 38 побед (20 нокаутом) и одна ничья. Все три проигрыша случились в чемпионских боях и по очкам. 

26-летний Истер сохранил статус непобежденного боксера. Теперь на его счету 20 побед (14 нокаутом) в 20 боях. 

Что нужно знать о Шафикове

Боксом Шафиков занимается с 15 лет. Это не помешало ему в 18 стать бронзовым призером чемпионата России, но он решил, что в любителях у него нет особых перспектив и сразу после совершеннолетия ушел в профи. Он - настоящий путешественник: вслед за дебютом в России последовали ряд поединков в Беларуси и Финляндии, после чего он выступал в Латвии, Шотландии, Мексике и Китае. В 2013 году Шафиков дебютировал в США, где провел пять боев. 

Этнический башкир Шафиков выходит на ринг в национальной одежке - меховой шапке и чапане. За это он получил прозвище Чингисхан.

"В профессиональном боксе у любого бойца есть прозвище. Мне сразу предложили стать Чингисханом, намекая на восточные черты лица. Я согласился. У нас с полководцем есть немало общего, - смеялся Шафиков в интервью Sportsdaily.ru. -  Чингисхан - это великий завоеватель, покоривший мир. Я тоже хочу стать лучшим на планете, но в боксе."



Отметим, что Шафиков тренируется у известного американского тренера Абеля Санчеса в группе боксеров, среди которых - чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), чемпион IBF в первом тяжелом дивизионе россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) и другие. 





Фото из группы Дениса Шафикова в "ВКонтакте"
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Вчера 23:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1472
Черти. Лишь бы Гену они обошли.
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Бесконечность Марс Вчера 23:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 553
Да , не везет башкиру в чемпионских боях . Боксер он хороший с хорошей физикой и выносливостью , но вот что то не хватает .
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Бесконечность Марс Вчера 23:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 553
Бесконечность Марс,Может без "тымака" выходить на бои.
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