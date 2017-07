"Короли коррупции. Шафикова ограбили". Как в чемпионском бою боксера Абеля Санчеса случился скандал

Он уступил решением судей в родном городе соперника.

Российский боксер проиграл американцув бою за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.Поединок прошел сегодня, 1 июля, в Толедо (штат Огайо, США). По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Истеру - 120-108, 120-108 и 116-112.Стоит сказать, что Истер родился и проживает как раз в Толедо. Решение судей вызвало вопросы у фанатов бокса, которые были нейтральными или болели за Шафикова.Интересно, что сам Шафиков в интервью "Р-Спорт" до боя сказал о своей подготовке следующее."Главная опасность боя с Истером - возможность предвзятого судейства, но и это будем учитывать в бою. Немного поменяли подготовку, учли опыт последних боёв и, конечно, специально готовились к Истеру", - отмечал россиянин. Vesti.kz предлагает ознакомиться с некоторыми из мнений о судействе и вердикте боя Истер - Шафиков.Проект FightSpace известного российского комментаторасравнил ситуацию Шафикова с боем-реваншем между их общим соотечественником(30-2-1, 26 КО) и американцем(32-0, 16 КО)."Российского боксера "ограбили" в США!Сегодня наш соотечественник Денис Шафиков пытался завоевать титул чемпиона в легком весе IBF. Все фанаты напряженно следили за трансляцией... Но уже перед боем знали, что победу ему не отдадут. Все дело в скандальном судействе, которое две пары до этого украли победу у украинского проспекта Ивана Голуба в бою с Джемонтеем Кларком.С Денисом Шафиковым все вышло также. Один судья поставил 12-0, другие 8-4 в пользу действующего чемпиона. Хотя очевидно, что Денис выигрывал большую часть раундов, а концовку забрал чисто. Нашему возмущению нет предела! Сначала Уорд берет титул яйцами, теперь это! Такой бокс нам не нужен!" - говорится в описании к видео."Худший счет, который мог быть. Криминал!":"Ни слова о том, какое это ужасное решение. Давайте, PCB (ТВ-канал - прим.Vesti.kz), постарайтесь сделать свою работу лучше и без пристрастий":"Извинения Шафикову. Судейские записки ничего не значат. Сегодня у вас прибавились тысячи фанатов":Мнение фаната из Великобритании. "Америка превзошла саму себя решением боя Истер - Шафиков. Бессменные короли коррупции":"Шафикова ограбили. Он хорошо работал головой, а его давление было эффективным. Я ожидал нокаута от него, но он точно получил мое уважение":"120-108 от двух судей в пользу Истера в бою против Шафикова. Начинаю подозревать, что ни черта не понимаю в боксе":"Шафиков выиграл по моим подсчетам. 12-0 это смешно. Такие судейские записки не должны иметь значения":"Как так получилось, что Шафиков не выиграл ни раунда по запискам двух судей? Абсолютное безобразие, 116-112 намного лучше, эти судьи должны быть уволены":Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC россиянин(40-1, 28 КО) - в шоке от решения судей.Для 32-летнего Шафикова это поражение стало третьим в карьере - также в его активе 38 побед (20 нокаутом) и одна ничья. Все три проигрыша случились в чемпионских боях и по очкам.26-летний Истер сохранил статус непобежденного боксера. Теперь на его счету 20 побед (14 нокаутом) в 20 боях.Боксом Шафиков занимается с 15 лет. Это не помешало ему в 18 стать бронзовым призером чемпионата России, но он решил, что в любителях у него нет особых перспектив и сразу после совершеннолетия ушел в профи. Он - настоящий путешественник: вслед за дебютом в России последовали ряд поединков в Беларуси и Финляндии, после чего он выступал в Латвии, Шотландии, Мексике и Китае. В 2013 году Шафиков дебютировал в США, где провел пять боев.Этнический башкир Шафиков выходит на ринг в национальной одежке - меховой шапке и чапане. За это он получил прозвище Чингисхан."В профессиональном боксе у любого бойца есть прозвище. Мне сразу предложили стать Чингисханом, намекая на восточные черты лица. Я согласился. У нас с полководцем есть немало общего, - смеялся Шафиков в интервью Sportsdaily.ru . - Чингисхан - это великий завоеватель, покоривший мир. Я тоже хочу стать лучшим на планете, но в боксе."Отметим, что Шафиков тренируется у известного американского тренерав группе боксеров, среди которых - чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), чемпион IBF в первом тяжелом дивизионе россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) и другие.