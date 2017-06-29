Букмекеры сделали прогноз на бой Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна

Легендарный филиппинец будет защищать титул WBO.
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Мэнни Пакьяо и Джефф Хорн. Фото USA Today
Завтра, 2 июля, в австралийском Брисбене филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой против местного боксера Джеффа Хорна, передает корреспондент Vesti.kz.
На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, которым сейчас владеет Пакьяо. По астанинскому времени ориентировочное начало боя - в 7:00 утра.
На предстоящий поединок букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Пакьяо - 1.19, ничья - 25, а победа Хорна - 5.25.
В линии также доступны исходы на другие варианты исхода боя. Так, досрочная победа Пакьяо оценивается коэффициентом 2.30, а судейским решением - 2. Для сравнения - аналогичные показатели в пользу Хорна составляют 11 и 13.
На счету 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), шесть поражений и две ничьи в 67 боях. Филиппинец, чья профессиональная карьера началась в 1995 году, помимо родной страны, дрался в Таиланде, США и Макао (Китай).
29-летний Хорн выступает в профессионалах с 2013 года. Все 17 боев он провел в родной Австралии. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и одно поражение.
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На кону в поединке будет стоять титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, которым сейчас владеет Пакьяо. По астанинскому времени ориентировочное начало боя - в 7:00 утра.
На предстоящий поединок букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа Пакьяо - 1.19, ничья - 25, а победа Хорна - 5.25.
В линии также доступны исходы на другие варианты исхода боя. Так, досрочная победа Пакьяо оценивается коэффициентом 2.30, а судейским решением - 2. Для сравнения - аналогичные показатели в пользу Хорна составляют 11 и 13.
На счету 38-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), шесть поражений и две ничьи в 67 боях. Филиппинец, чья профессиональная карьера началась в 1995 году, помимо родной страны, дрался в Таиланде, США и Макао (Китай).
29-летний Хорн выступает в профессионалах с 2013 года. Все 17 боев он провел в родной Австралии. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и одно поражение.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.