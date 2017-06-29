Али Ахмедову нужно брать пример с Головкина, который пахал и добился успеха - Манкенов

Казахстанец впервые боксировал в США и завоевал вакантный титул NABF
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- Видео того, как Ахмедов нокаутировал за 1,5 минуты непобежденного американца в титульном бою
Али Ахмедов. Фото со страницы в Instagram.com
Известный отечественный промоутер Болат Манкенов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказал свое мнение о перспективах казахстанского профессионального боксера полутяжелого веса Али Ахмедова, завоевавшего вакантный титул NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC.
"Региональные титулы - это одна из ступеней к вершине. Это хороший показатель на перспективу. Можно отметить работу промоутеров его команды, которые смогли организовать ему такой бой. Пояс - это ответственность, по правилам его нужно каждый квартал защищать. Это позволит быть на слуху, что поможет с раскруткой боксера. Если он несколько раз защитит титул, то может войти в десятку рейтинга. Это приблизит его к чемпионским боям. Это фундамент бокса, необходимый для развития карьеры.
Однако просто так ничего там не дадут. Сейчас многие восхищаются Геннадием Головкиным, однако ему пришлось преодолеть тернистый путь. До вершины он добрался благодаря своему духу и силе воли. Ахмедову нужно брать пример с Головкина, который пахал, чтобы добиться успеха", - подчеркнул Манкенов.
Напомним, 21-летний казахстанец Ахмедов в своем дебютном поединке в США уже в первом раунде разобрался с 30-летним американцем Кентом Холландом. Видео эффектного нокаута можно посмотреть здесь.
После боя Ахмедов рассказал о своем победном ударе. В свою очередь, вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко восхитился темпами развития карьеры боксера.
Эта победа для нокаутера Ахмедова стала седьмой на профессиональном ринге. Во всех поединках казахстанец одержал победы, причем в пяти из них уходил с ринга досрочно, а Холланд провел свой шестой бой и потерпел первое поражение в карьере.
"Региональные титулы - это одна из ступеней к вершине. Это хороший показатель на перспективу. Можно отметить работу промоутеров его команды, которые смогли организовать ему такой бой. Пояс - это ответственность, по правилам его нужно каждый квартал защищать. Это позволит быть на слуху, что поможет с раскруткой боксера. Если он несколько раз защитит титул, то может войти в десятку рейтинга. Это приблизит его к чемпионским боям. Это фундамент бокса, необходимый для развития карьеры.
Однако просто так ничего там не дадут. Сейчас многие восхищаются Геннадием Головкиным, однако ему пришлось преодолеть тернистый путь. До вершины он добрался благодаря своему духу и силе воли. Ахмедову нужно брать пример с Головкина, который пахал, чтобы добиться успеха", - подчеркнул Манкенов.
Напомним, 21-летний казахстанец Ахмедов в своем дебютном поединке в США уже в первом раунде разобрался с 30-летним американцем Кентом Холландом. Видео эффектного нокаута можно посмотреть здесь.
После боя Ахмедов рассказал о своем победном ударе. В свою очередь, вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко восхитился темпами развития карьеры боксера.
Эта победа для нокаутера Ахмедова стала седьмой на профессиональном ринге. Во всех поединках казахстанец одержал победы, причем в пяти из них уходил с ринга досрочно, а Холланд провел свой шестой бой и потерпел первое поражение в карьере.