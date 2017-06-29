Бернард Хопкинс объяснил на примере слабостей Головкина, почему победит "Канело"

Их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс уверен, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) выйдет победителем в поединке с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Люди ослеплены панчерами, и если вы являетесь таковыми, то способны создать всю эту шумиху. Головкин проиграет, потому что "Канело" подкрадывается к соперникам, роняет их, бьет по голове и побеждает. Есть ли у Головкина план B? У каждого великого боксера должен быть запасной план, когда он выходит на ринг. Но Головкину это никогда не было нужно. В сентябре ему придется иметь план B и даже C.
Все решится во второй половине боя, где боксерские навыки "Канело" превзойдут силу, и Головкин окажется в ситуации, в которой никогда не был. Потому что до этого он просто нокаутировал всех подряд.
У меня не было возможности увидеть, как Головкин вносит корректировки во время боя, в отличие от "Канело". Многие его поединки показали нам, как взломать этот замок и открыть дверь. GGG всегда идет напролом. Он не стал лучше или хуже. Но он тот, кто он есть. "Канело" же с каждым шагом становился лучше", - заявил Хопкинс в интервью International Business Times.
Ранее экс-чемпион также отметил, что в сентябре многие будут шокированы. По словам Хопкинса, Альварес "сотворит историю, и это будет не так тяжело, как думают люди". Также он прогнозировал, что "Канело" одержит победу решением судей, однако Головкин считает подобные прогнозы преждевременными.
"Люди ослеплены панчерами, и если вы являетесь таковыми, то способны создать всю эту шумиху. Головкин проиграет, потому что "Канело" подкрадывается к соперникам, роняет их, бьет по голове и побеждает. Есть ли у Головкина план B? У каждого великого боксера должен быть запасной план, когда он выходит на ринг. Но Головкину это никогда не было нужно. В сентябре ему придется иметь план B и даже C.
Все решится во второй половине боя, где боксерские навыки "Канело" превзойдут силу, и Головкин окажется в ситуации, в которой никогда не был. Потому что до этого он просто нокаутировал всех подряд.
У меня не было возможности увидеть, как Головкин вносит корректировки во время боя, в отличие от "Канело". Многие его поединки показали нам, как взломать этот замок и открыть дверь. GGG всегда идет напролом. Он не стал лучше или хуже. Но он тот, кто он есть. "Канело" же с каждым шагом становился лучше", - заявил Хопкинс в интервью International Business Times.
Ранее экс-чемпион также отметил, что в сентябре многие будут шокированы. По словам Хопкинса, Альварес "сотворит историю, и это будет не так тяжело, как думают люди". Также он прогнозировал, что "Канело" одержит победу решением судей, однако Головкин считает подобные прогнозы преждевременными.