Бернард Хопкинс объяснил на примере слабостей Головкина, почему победит "Канело"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин 3:0
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 3:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:00
Маррей Бублик 16:30
Путинцева Севастова 16:30
Хань Дияс 16:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Бернард Хопкинс объяснил на примере слабостей Головкина, почему победит "Канело"

Их поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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11 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс уверен, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) выйдет победителем в поединке с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

"Люди ослеплены панчерами, и если вы являетесь таковыми, то способны создать всю эту шумиху. Головкин проиграет, потому что "Канело" подкрадывается к соперникам, роняет их, бьет по голове и побеждает. Есть ли у Головкина план B? У каждого великого боксера должен быть запасной план, когда он выходит на ринг. Но Головкину это никогда не было нужно. В сентябре ему придется иметь план B и даже C.

Все решится во второй половине боя, где боксерские навыки "Канело" превзойдут силу, и Головкин окажется в ситуации, в которой никогда не был. Потому что до этого он просто нокаутировал всех подряд.

У меня не было возможности увидеть, как Головкин вносит корректировки во время боя, в отличие от "Канело". Многие его поединки показали нам, как взломать этот замок и открыть дверь. GGG всегда идет напролом. Он не стал лучше или хуже. Но он тот, кто он есть. "Канело" же с каждым шагом становился лучше", - заявил Хопкинс в интервью International Business Times.

Ранее экс-чемпион также отметил, что в сентябре многие будут шокированы. По словам Хопкинса, Альварес "сотворит историю, и это будет не так тяжело, как думают люди". Также он прогнозировал, что "Канело" одержит победу решением судей, однако Головкин считает подобные прогнозы преждевременными.
  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Сегодня 08:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 814
Мели Емеля , твоя неделя !
Ответить 1
 
Veteran Сегодня 08:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3280
Би Хоп сошёл с ума
Ответить 0
 
Fanat&sport; Сегодня 08:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2016
Где то я это слышал, про планы в и с
Ответить 0
 
Бакытбек Кенжалин Сегодня 08:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Просто шал мотивирует канело
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 09:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2072
про Лемье так же выпендривались так что не надо тут ля ля
Ответить 0
 
Darhan A. Сегодня 09:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 620
БиХоп раскручивает бой
Ответить 1
 
M585 Сегодня 09:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Все правильно, бой надо раскручивать, рассказывать всякие не былицы, шуметь и шуршать на каждом углу! Пусть сестер и братьев своих попросит, пусть тоже скажут пару слов про то какой "Канелло" непобедимый! ))))
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Аягоз Сегодня 09:43
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2319
А "Бихоп" знает, что команда "ГГГ" разработала и осуществила план "0"?
такой план, чтобы совсем "не картинно получилось и чтобы не спугнуть Сауля", в то же время и рекордс не попортить"
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Аягоз Сегодня 09:45
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2319
https://www.youtube.com/watch?v=DNv6TNhBoI8 вот люди поработали над анализом. Многие начинают верить в постановочность "близкого боя с Джейкобсом. Комбинации "ГГГ" так и оставались незавершенными
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Pake Сегодня 09:45
Статус: Профи
Рейтинг: 334
По Хопкинс всегда положительно отзывался о Головкине. Возможно он и сам не верит в то, что говорит, но так как сейчас он представляет Голден Бой, он просто делают свою работу и раскручивает поединок
Подробнее: http://vesti.kz/profi/237857/">http://vesti.kz/profi/237857/
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Viprin Viprin Сегодня 10:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1836
Ринг покажет кто сильнее, шансы 50 на 50 это бокс...
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