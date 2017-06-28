Тони Белью объявил о начале переговоров с Андре Уордом по их бою

Их поединок может пройти до конца этого года.
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Тони Белью. Фото The Independent
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе британец Тони Белью (29-2-1, 19 КО) на официальной странице в Instagram объявил о начале переговоров о бое с американцем Андре Уордом (32-0, 16 КО), который владеет титулами IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе.
В последнем поединке Уорд в реванше досрочно победил россиянина Сергея Ковлева (30-2-1, 26 КО). Затем американец заявил, что готов попробовать свои силы в более тяжелом весе.
"Я испытываю большое уважение к Андре Уорду. Он хороший человек и отличный боец. Но не обольщайтесь, он не побьет меня. Меня так часто списывали со счетов по ходу моей карьеры. И кажется, что меня списывают вновь! Переговоры уже начались, и мы можем провести большой бой до конца года. Я закончу его победную серию".
Отметим, что Белью в последнем поединке, который прошел 4 марта, отправил в нокаут соотечественника Дэвида Хэя (28-3, 26 КО).
В последнем поединке Уорд в реванше досрочно победил россиянина Сергея Ковлева (30-2-1, 26 КО). Затем американец заявил, что готов попробовать свои силы в более тяжелом весе.
"Я испытываю большое уважение к Андре Уорду. Он хороший человек и отличный боец. Но не обольщайтесь, он не побьет меня. Меня так часто списывали со счетов по ходу моей карьеры. И кажется, что меня списывают вновь! Переговоры уже начались, и мы можем провести большой бой до конца года. Я закончу его победную серию".
Got a lot of respect for @andresogward he's a good man and a great fighter but make no mistake he ain't beating me! I've been wrote off so many times in my career and it seems I'm being wrote off again! The talks have begun and we could have a massive fight before the end of the year! Good fighter but it's simple! I'll end that winning streak of his. #ImGame
Отметим, что Белью в последнем поединке, который прошел 4 марта, отправил в нокаут соотечественника Дэвида Хэя (28-3, 26 КО).