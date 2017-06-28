Непобежденный американский боксер оказался тяжелее казахстанца Ахмедова перед титульным боем в США

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Непобежденный американский боксер оказался тяжелее казахстанца Ахмедова перед титульным боем в США

Поединок пройдет утром 1 июля по времени Астаны.

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9 Комментариев
Фото предоставлено Али Ахмедовым
Фото предоставлено Али Ахмедовым

21-летний казахстанец Али Ахмедов (6-0-0, 4 КО) и его 30-летний соперник из США Кент Холланд (4-0-1, 2 КО) прошли взвешивание перед титульным поединком, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер на весах показал 174,5 фунта и уложился в лимит полутяжелого веса - 175 фунтов (79,4 килограмма). Его будущий соперник превысил верхнее ограничение - 180 фунтов. Таким образом, по правилам профессионального бокса он не будет претендовать на титул в случае победы.

Поединок между Ахмедовым и Холландом пройдет утром 1 июля по времени Астаны. Боксеры разыграют вакантный титул NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC. 



Ранее казахстанский боксер рассказал о подготовке к титульному поединку. Бой с Холландом станет дебютным для Ахмедова в США - в ближайшие два месяца Али планирует провести еще две встречи за океаном, а к концу года войти в ТОП-10 весовой категории.

Фото предоставлено Али Ахмедовым

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Баке Сегодня 11:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Cәттілік!!!
Ответить 2
 
Gabit Kinajt Сегодня 11:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 882
Али его сьест
Ответить 1
 
Ersin Sauletov Сегодня 11:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 887
удачи и легкой победы тебе Али
Ответить 1
 
askhat makhambetov Сегодня 11:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Где посмотреть
Ответить 1
 
Димьян Демидов Сегодня 11:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Али шайнамай жутатын сиякты,на дуэте взглядов Али скушал его
Ответить 1
 
WBOKING Сегодня 13:05
Статус: Профи
Рейтинг: 442
Давай кентубас нокаутируй этого мешка
Ответить -2
 
Шах Ермекулы Сегодня 13:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Бетон - нокаут от Ахмедова.
Ответить 1
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 13:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 751
WBOking заткнись, и изчезни с сайта.
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 13:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1182
Этот американский боксер как девочка свои кулачки держит на фотке. Он точно непобежденный?
Ответить -1
 