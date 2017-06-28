Непобежденный американский боксер оказался тяжелее казахстанца Ахмедова перед титульным боем в США

Поединок пройдет утром 1 июля по времени Астаны.
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21-летний казахстанец Али Ахмедов (6-0-0, 4 КО) и его 30-летний соперник из США Кент Холланд (4-0-1, 2 КО) прошли взвешивание перед титульным поединком, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер на весах показал 174,5 фунта и уложился в лимит полутяжелого веса - 175 фунтов (79,4 килограмма). Его будущий соперник превысил верхнее ограничение - 180 фунтов. Таким образом, по правилам профессионального бокса он не будет претендовать на титул в случае победы.
Поединок между Ахмедовым и Холландом пройдет утром 1 июля по времени Астаны. Боксеры разыграют вакантный титул NABF (Боксерская федерация Северной Америки), который входит в систему поясов WBC.
Ранее казахстанский боксер рассказал о подготовке к титульному поединку. Бой с Холландом станет дебютным для Ахмедова в США - в ближайшие два месяца Али планирует провести еще две встречи за океаном, а к концу года войти в ТОП-10 весовой категории.
Фото предоставлено Али Ахмедовым