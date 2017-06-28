Нет необходимости продавать наш бой с Головкиным. Это поединок, которого хотят фанаты - "Канело"

Мексиканец заявил, что счастлив дойти до такого уровня.
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-1, 34 КО) заявил, что не считает нужным прилагать дополнительные усилия для раскрутки своего боя с обладателем поясов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает pe.com.
"Моя команда много сделала со времени моего первого визита в США. Для нас большая честь, начав с нуля, оказаться там, где я сейчас. Во время первого боя в США у нас было ощущение, что однажды мы окажемся на этом уровне.
Продавать бои - это не мой стиль. И в этом нет необходимости. Поединок с Головкиным - это бой, которого хотят фанаты", - сказал Альварес.
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.