В лучшем случае будет реванш. В худшем - протест по бою с Уордом не будет принят - менеджер Ковалева

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

В лучшем случае будет реванш. В худшем - протест по бою с Уордом не будет принят - менеджер Ковалева

Эгис Климас сомневается, что будет третий бой.

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4 Комментария
Эгис Климас. Фото с сайта sport-express.ru
Эгис Климас. Фото с сайта sport-express.ru

Эгис Климас, менеджер российского боксера Сергея Ковалева, прокомментировал вероятность третьего боя с Андре Уордом, сообщает "Спорт-Экспресс". По его словам, команда российского боксера ждет решения по поводу протеста по бою с Ковалевым.

- Сергей сейчас в России, он собирался около месяца провести дома. Но все будет зависеть от поступающей информации: как только подтвердим следующий бой, тогда и будет ясно, когда он прилетит обратно в США. Мы подали протест по бою с Андре Уордом, теперь ждем решения. Сколько продлится это ожидание - несколько дней или несколько недель - предсказать невозможно.

- Каковы лучший и худший варианты развития событий?

- В лучшем случае будет реванш. В худшем - могут сказать, что протест не принят или не подлежит рассмотрению. Тогда уже ничего поделать будет нельзя.

- То есть вы рассматриваете возможность проведения третьего боя?

- Реально я на это не рассчитываю. Даже если после рассмотрения протеста примут соответствующее решение, Уорд может и не согласиться. Ситуация сейчас не очень понятная. Насколько я слышал, хотя и не могу заявить об этом с полной уверенностью, Уорд говорил о том, что это его последний бой с ROC Nation, что у него промоутер больше не будет работать в боксе. Если он завершит карьеру, все усилия будут бессмысленны. Хотя многое будет зависеть от решения по протесту.

Напомним, были озвучены предварительные данные о количестве PPV-трансляций реванша Уорд - Ковалев.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 10:00
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6539
не совсем понял: у Рок Нэйшон последний бокс вечер был или у Уорда?
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Булат Балагур Сегодня 10:42
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1640
Kaizer, скорее всего Рок Нейшн уходит с боксерского рынка ! Ведь не секрет , что они хотели занять свою нишу на боксерском рынке и именно по этой причине предложили Котто и Уорду очень большие гарантированные гонорары ! Котто хоть немного оправдал их деньги , а нытик Уорд несет им большие убытки , а гонорар требует по договору ( не менее 2 милл. )
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Асхат Жусупов Сегодня 10:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 93
Видимо Джей Зи запарился миллионы на таких боксеров тратить. Да ещё и прибавление в семье)
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Шах Ермекулы Сегодня 12:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Не нужен этот 3-й бой, Ковалёв дал понять, кого он из себя представляет
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