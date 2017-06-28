В лучшем случае будет реванш. В худшем - протест по бою с Уордом не будет принят - менеджер Ковалева

Эгис Климас сомневается, что будет третий бой.
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- У меня во второй раз кряду пытаются украсть победу. Я избил Ковалева. Точка - Андре Уорд
Эгис Климас, менеджер российского боксера Сергея Ковалева, прокомментировал вероятность третьего боя с Андре Уордом, сообщает "Спорт-Экспресс". По его словам, команда российского боксера ждет решения по поводу протеста по бою с Ковалевым.
- Сергей сейчас в России, он собирался около месяца провести дома. Но все будет зависеть от поступающей информации: как только подтвердим следующий бой, тогда и будет ясно, когда он прилетит обратно в США. Мы подали протест по бою с Андре Уордом, теперь ждем решения. Сколько продлится это ожидание - несколько дней или несколько недель - предсказать невозможно.
- Каковы лучший и худший варианты развития событий?
- В лучшем случае будет реванш. В худшем - могут сказать, что протест не принят или не подлежит рассмотрению. Тогда уже ничего поделать будет нельзя.
- То есть вы рассматриваете возможность проведения третьего боя?
- Реально я на это не рассчитываю. Даже если после рассмотрения протеста примут соответствующее решение, Уорд может и не согласиться. Ситуация сейчас не очень понятная. Насколько я слышал, хотя и не могу заявить об этом с полной уверенностью, Уорд говорил о том, что это его последний бой с ROC Nation, что у него промоутер больше не будет работать в боксе. Если он завершит карьеру, все усилия будут бессмысленны. Хотя многое будет зависеть от решения по протесту.
Напомним, были озвучены предварительные данные о количестве PPV-трансляций реванша Уорд - Ковалев.