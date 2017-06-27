Прямая трансляция боя Фируза Шарипова - Бианка Пряшка

Для 22-летней казахстанки этот поединок станет седьмым на профи-ринге.
Сегодня 21:02
Фото с официальной группы Шариповой "ВКонтакте"
Сегодня, 29 июня, казахстанка Фируза Шарипова проведет свой седьмой бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
22-летняя Шарипова выступит в рамках вечера бокса "Дерись и побеждай" от Shamo Boxing Promotions в Москве. Ее соперницей будет дебютантка Бианка Пряшка из России. Формат рейтингового поединка - шесть раундов.
Главным событием вечера бокса, начало которого запланировано на 21:00 по времени Астаны, станет 41-й поединок 30-летнего российского боксера Максима Власова из Самары. Соперником выступит малавийский нокаутер Муса Ажибу.
Добавим, что Шарипова должна была провести бой с непобежденной россиянкой Юлией Куценко 6 июля в Магнитогорске. Позже стало известно, что этот бой перенесен по техническим причинам.
22-летняя Шарипова выступит в рамках вечера бокса "Дерись и побеждай" от Shamo Boxing Promotions в Москве. Ее соперницей будет дебютантка Бианка Пряшка из России. Формат рейтингового поединка - шесть раундов.
Главным событием вечера бокса, начало которого запланировано на 21:00 по времени Астаны, станет 41-й поединок 30-летнего российского боксера Максима Власова из Самары. Соперником выступит малавийский нокаутер Муса Ажибу.
Добавим, что Шарипова должна была провести бой с непобежденной россиянкой Юлией Куценко 6 июля в Магнитогорске. Позже стало известно, что этот бой перенесен по техническим причинам.