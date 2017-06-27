Лас-Вегас лидирует в борьбе за право принять бой-реванш Кличко - Джошуа

В первом поединке победу нокаутом одержал британец.
Сегодня 10:02
Ссылки по теме:
- Реванш с Кличко может пройти в Великобритании, США, Китае или ОАЭ - промоутер Джошуа
- Кличко прокомментировал возможный реванш с Джошуа
- Кличко согласится на реванш с Джошуа, если бой будет очень прибыльным - Эдди Хирн
Промоутер Эдди Хирн в интервью Sky Sports назвал Лас-Вегас лидером в борьбе за право принять реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA и IBF британцем Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).
Стороны рассматривают четыре варианта. По словам Хирна, он уже беседовал по этому поводу с менеджером и командой Кличко. Сам промоутер хочет увидеть реванш в родной Великобритании, но отмечает, что Джошуа готов выступать и за границей.
"Я разговаривал с Берндом Бенте и командой Кличко. Мы близки к выбору настоящих вариантов среди арен и мест проведения. В этом вопросе слегка лидирует Вегас. Знаю, что британские фанаты хотели бы поехать на бой Джошуа - Кличко. Нигерия, Дубай и Кардифф также среди вариантов.
Думаю, на следующей неделе мы представим все эти варианты Владимиру Кличко. Я бы хотел оставить бой в Британии. Но Джошуа - чемпион мира, а не Великобритании и хочет ломать границы", - цитирует Хирна "Чемпионат".
Напомним, первый бой между Джошуа и Кличо прошел 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". Британец нокаутировал украинца в 11-м раунде. При этом по ходу поединка оба боксера оказывались в нокдауне.
Стороны рассматривают четыре варианта. По словам Хирна, он уже беседовал по этому поводу с менеджером и командой Кличко. Сам промоутер хочет увидеть реванш в родной Великобритании, но отмечает, что Джошуа готов выступать и за границей.
"Я разговаривал с Берндом Бенте и командой Кличко. Мы близки к выбору настоящих вариантов среди арен и мест проведения. В этом вопросе слегка лидирует Вегас. Знаю, что британские фанаты хотели бы поехать на бой Джошуа - Кличко. Нигерия, Дубай и Кардифф также среди вариантов.
Думаю, на следующей неделе мы представим все эти варианты Владимиру Кличко. Я бы хотел оставить бой в Британии. Но Джошуа - чемпион мира, а не Великобритании и хочет ломать границы", - цитирует Хирна "Чемпионат".
Напомним, первый бой между Джошуа и Кличо прошел 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". Британец нокаутировал украинца в 11-м раунде. При этом по ходу поединка оба боксера оказывались в нокдауне.