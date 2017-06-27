Американские СМИ назвали Геннадия Головкина и "Канело" друзьями

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

Американские СМИ назвали Геннадия Головкина и "Канело" друзьями

Их бой назвали кандидатом на звание одного из лучших в истории бокса.

Ссылки по теме:

8 Комментариев
Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото zimbio.com
Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото zimbio.com
Известный американский журнал Sport Illustrated выпустил материал о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0, 33 КО). 

На прошлой неделе GGG побывал в редакции издания в Нью-Йорке. Интервью с ним подано в виде истории, а материал называется "Друг Геннадия Головкина и его бывший спарринг-партнер стал препятствием на пути к тому, чтобы остаться непобедимым". Речь идет о мексиканце Сауле "Канело" Альваресе (49-1-1, 34 КО), который станет следующим соперником казахстанца. 

"Шесть лет Геннадий Головкин мечтает победить своего друга, - пишет Sport Illustrated. - Может, не совсем справедливо это говорить, но это ведь так: тогда уроженец Казахстана Головкина был еще одним приехавшим из Европы парнем с жестким правом хуком. Он провел какое-то время в Германии до того, как переехать в Big Bear (штат Калифорния) в надежде стать большим именем в боксе. 

Именно в Big Bear к Головкину присоединился еще один боец, находившийся в поиске тренировочного лагеря. Этот человек, как и приехавший из Европы коллега, выступал в среднем весе и также строил амбициозные планы стать звездой. У этого парня была копна пышных и рыжих волос. Его звали Сауль "Канело" Альварес.

"Я знаю его, и он знает меня!" - сказал Головкин во время пресс-тура в Нью-Йорке. 

"От ударов Головкина лицо "Канело" покраснело!". Спарринг глазами очевидца



В это можно поверить, если знать, что эти двое бойцов провели вместе несколько тренировочных лагерей. Они вместе работали над силой, вместе кушали, бегали и восстанавливались. Проведенные рядом часы в итоге превратились в дружбу, которая выходит за рамки любого ринга и дней, которые они поработали в Калифорнии. 

"Он открыл для меня мексиканскую музыку. Ну, немного", - улыбается Головкин, говоря о "Канело". 

В итоге "Канело" пошел по своему пути, а Головкин до сих пор в Big Bear. Он выбрал этот тихий городок в Калифорнии для постоянного проживания. 

"Для нас обоих это новая история. Это самый большой бой в моей жизни", - говорит Головкин о предстоящем поединке с "Канело".

В следующий раз вместо ринга пустого зала в глубинке Калифорнии бывшие спарринг-партнеры Головкин и Альварес встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. 16 сентября там соберутся 18 тысяч безумных фанатов, чтобы посмотреть бой, который многими считается лучшим в боксе прямо сейчас, а возможно - и одним из лучших в истории этого вида спорта вообще. 

Головкин знает, что победа не будет легкой. "У него большое имя, он национальный герой своей страны, Супермен", - говорит он о своем сопернике. 

В случае победы сентябрьский бой станет вершиной карьеры Головкина. А может быть - он впервые в жизни проиграет на ринге. Но как бы не было, без сомнений остаются две вещи. Во-первых, путь Головкина проходить через Альвареса, который был его партнером по спаррингу и сальсе (либо танец, либо соус мексиканской кухни - прим.Vesti.kz). Во-вторых, если Головкин хочет стать одним из элитных боксеров, он должен побить друга, которого впервые встретил шесть лет назад". 

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.  

Все новости о бое Головкин - Альварес
  Комментариев: 8
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Not Rated Сегодня 07:57
Статус: Профи
Рейтинг: 331
шта?
Ответить 0
 
Сабит Оразбаев Сегодня 08:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2065
Ага, щась
Ответить 0
 
serikjan79 Atash Сегодня 08:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Спарринги между Головкиным и Альваресом состоялись в 2011 и 2012 .годах. Они уже тогда были чемпионами мира, а не неизвестными боксерами: Головкин в среднем весе по WBA, Альварес в 1-ом среднем по WBC.
Ответить 0
 
Ernat Сегодня 08:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1611
Американцы говорят что и Ковалев с Уордом тоже друзья!
Ответить 0
 
serikjan79 Atash Сегодня 09:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
Ernat, Головкин - Канело, их можно назвать друзьями. А Ковалева и Уорда нет.
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 09:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6018
Какие друзья они???
Ответить 0
 
Артур Карапетян Сегодня 09:23
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3667
пусть говорят....
Ответить 0
 
Григорий Краснощеков Сегодня 10:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1149
Чем больше говорят о них в СМИ, тем лучше раскрутка идет по всем линиям.
Ответить 0
 