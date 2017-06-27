Американские СМИ назвали Геннадия Головкина и "Канело" друзьями

Их бой назвали кандидатом на звание одного из лучших в истории бокса.
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Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Фото zimbio.com
Известный американский журнал Sport Illustrated выпустил материал о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0, 33 КО).
На прошлой неделе GGG побывал в редакции издания в Нью-Йорке. Интервью с ним подано в виде истории, а материал называется "Друг Геннадия Головкина и его бывший спарринг-партнер стал препятствием на пути к тому, чтобы остаться непобедимым". Речь идет о мексиканце Сауле "Канело" Альваресе (49-1-1, 34 КО), который станет следующим соперником казахстанца.
"Шесть лет Геннадий Головкин мечтает победить своего друга, - пишет Sport Illustrated. - Может, не совсем справедливо это говорить, но это ведь так: тогда уроженец Казахстана Головкина был еще одним приехавшим из Европы парнем с жестким правом хуком. Он провел какое-то время в Германии до того, как переехать в Big Bear (штат Калифорния) в надежде стать большим именем в боксе.
Именно в Big Bear к Головкину присоединился еще один боец, находившийся в поиске тренировочного лагеря. Этот человек, как и приехавший из Европы коллега, выступал в среднем весе и также строил амбициозные планы стать звездой. У этого парня была копна пышных и рыжих волос. Его звали Сауль "Канело" Альварес.
"Я знаю его, и он знает меня!" - сказал Головкин во время пресс-тура в Нью-Йорке.
"От ударов Головкина лицо "Канело" покраснело!". Спарринг глазами очевидца
В это можно поверить, если знать, что эти двое бойцов провели вместе несколько тренировочных лагерей. Они вместе работали над силой, вместе кушали, бегали и восстанавливались. Проведенные рядом часы в итоге превратились в дружбу, которая выходит за рамки любого ринга и дней, которые они поработали в Калифорнии.
"Он открыл для меня мексиканскую музыку. Ну, немного", - улыбается Головкин, говоря о "Канело".
В итоге "Канело" пошел по своему пути, а Головкин до сих пор в Big Bear. Он выбрал этот тихий городок в Калифорнии для постоянного проживания.
"Для нас обоих это новая история. Это самый большой бой в моей жизни", - говорит Головкин о предстоящем поединке с "Канело".
В следующий раз вместо ринга пустого зала в глубинке Калифорнии бывшие спарринг-партнеры Головкин и Альварес встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. 16 сентября там соберутся 18 тысяч безумных фанатов, чтобы посмотреть бой, который многими считается лучшим в боксе прямо сейчас, а возможно - и одним из лучших в истории этого вида спорта вообще.
Головкин знает, что победа не будет легкой. "У него большое имя, он национальный герой своей страны, Супермен", - говорит он о своем сопернике.
В случае победы сентябрьский бой станет вершиной карьеры Головкина. А может быть - он впервые в жизни проиграет на ринге. Но как бы не было, без сомнений остаются две вещи. Во-первых, путь Головкина проходить через Альвареса, который был его партнером по спаррингу и сальсе (либо танец, либо соус мексиканской кухни - прим.Vesti.kz). Во-вторых, если Головкин хочет стать одним из элитных боксеров, он должен побить друга, которого впервые встретил шесть лет назад".
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.
Все новости о бое Головкин - Альварес
На прошлой неделе GGG побывал в редакции издания в Нью-Йорке. Интервью с ним подано в виде истории, а материал называется "Друг Геннадия Головкина и его бывший спарринг-партнер стал препятствием на пути к тому, чтобы остаться непобедимым". Речь идет о мексиканце Сауле "Канело" Альваресе (49-1-1, 34 КО), который станет следующим соперником казахстанца.
"Шесть лет Геннадий Головкин мечтает победить своего друга, - пишет Sport Illustrated. - Может, не совсем справедливо это говорить, но это ведь так: тогда уроженец Казахстана Головкина был еще одним приехавшим из Европы парнем с жестким правом хуком. Он провел какое-то время в Германии до того, как переехать в Big Bear (штат Калифорния) в надежде стать большим именем в боксе.
Именно в Big Bear к Головкину присоединился еще один боец, находившийся в поиске тренировочного лагеря. Этот человек, как и приехавший из Европы коллега, выступал в среднем весе и также строил амбициозные планы стать звездой. У этого парня была копна пышных и рыжих волос. Его звали Сауль "Канело" Альварес.
"Я знаю его, и он знает меня!" - сказал Головкин во время пресс-тура в Нью-Йорке.
"От ударов Головкина лицо "Канело" покраснело!". Спарринг глазами очевидца
В это можно поверить, если знать, что эти двое бойцов провели вместе несколько тренировочных лагерей. Они вместе работали над силой, вместе кушали, бегали и восстанавливались. Проведенные рядом часы в итоге превратились в дружбу, которая выходит за рамки любого ринга и дней, которые они поработали в Калифорнии.
"Он открыл для меня мексиканскую музыку. Ну, немного", - улыбается Головкин, говоря о "Канело".
В итоге "Канело" пошел по своему пути, а Головкин до сих пор в Big Bear. Он выбрал этот тихий городок в Калифорнии для постоянного проживания.
"Для нас обоих это новая история. Это самый большой бой в моей жизни", - говорит Головкин о предстоящем поединке с "Канело".
В следующий раз вместо ринга пустого зала в глубинке Калифорнии бывшие спарринг-партнеры Головкин и Альварес встретятся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. 16 сентября там соберутся 18 тысяч безумных фанатов, чтобы посмотреть бой, который многими считается лучшим в боксе прямо сейчас, а возможно - и одним из лучших в истории этого вида спорта вообще.
Головкин знает, что победа не будет легкой. "У него большое имя, он национальный герой своей страны, Супермен", - говорит он о своем сопернике.
В случае победы сентябрьский бой станет вершиной карьеры Головкина. А может быть - он впервые в жизни проиграет на ринге. Но как бы не было, без сомнений остаются две вещи. Во-первых, путь Головкина проходить через Альвареса, который был его партнером по спаррингу и сальсе (либо танец, либо соус мексиканской кухни - прим.Vesti.kz). Во-вторых, если Головкин хочет стать одним из элитных боксеров, он должен побить друга, которого впервые встретил шесть лет назад".
Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону в поединке будут стоять три из четырех титулов казахстанца - WBA (Super), IBF и IBO. Из-за конфликта Альварес отказался претендовать на титул WBC, но организация готова выпустить специальный пояс для поединка.
Все новости о бое Головкин - Альварес