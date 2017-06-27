Каков мой план на бой? У Санчеса есть новые идеи, плюс я знаю "Канело" довольно давно - Головкин

GGG добавил, что этот поединок станет настоящим подарком для всех фанатов бокса.
Вчера 07:56
Ссылки по теме:
- Бокс нуждался в моем поединке с Альваресом - Головкин
- Головкин прокомментировал прогноз Хопкинса на победу "Канело" 16 сентября
- Если не окажусь в больнице после боя с "Канело", то отправлюсь на вечеринку в Лас-Вегасе - Головкин
Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) в интервью Sports Illustrated рассказал о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
"Бой с "Канело" - это определенно мой самый тяжелый бой в карьере. Настоящий вызов. Это новая история противостояния с "Канело". Мне нужен был следующий шаг, и это как раз бой с "Канело".
Каков мой план на бой? У моего тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. К тому же я знаю "Канело" довольно давно. Шесть лет назад мы вместе тренировались и спарринговали в Big Bear. Он знает меня, а я его. Я верю, что это будет самый большой бой в боксе и настоящий подарок для всех фанатов", - сказал Головкин.
Поединок с "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile и будет транслироваться телеканалом HBO в США по системе платных трансляций. На кону их боя будут стоять четыре титула, принадлежащие казахстанцу, хотя мексиканец ранее отказался от претензий на пояс WBC.
"Бой с "Канело" - это определенно мой самый тяжелый бой в карьере. Настоящий вызов. Это новая история противостояния с "Канело". Мне нужен был следующий шаг, и это как раз бой с "Канело".
Каков мой план на бой? У моего тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. К тому же я знаю "Канело" довольно давно. Шесть лет назад мы вместе тренировались и спарринговали в Big Bear. Он знает меня, а я его. Я верю, что это будет самый большой бой в боксе и настоящий подарок для всех фанатов", - сказал Головкин.
Поединок с "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile и будет транслироваться телеканалом HBO в США по системе платных трансляций. На кону их боя будут стоять четыре титула, принадлежащие казахстанцу, хотя мексиканец ранее отказался от претензий на пояс WBC.