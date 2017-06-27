Каков мой план на бой? У Санчеса есть новые идеи, плюс я знаю "Канело" довольно давно - Головкин

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Лучший гол 17 тура КПЛ

Каков мой план на бой? У Санчеса есть новые идеи, плюс я знаю "Канело" довольно давно - Головкин

GGG добавил, что этот поединок станет настоящим подарком для всех фанатов бокса.

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5 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Чемпион мира в среднем весе по версиям  WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) в интервью Sports Illustrated рассказал о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

"Бой с "Канело" - это определенно мой самый тяжелый бой в карьере. Настоящий вызов. Это новая история противостояния с "Канело". Мне нужен был следующий шаг, и это как раз бой с "Канело".

Каков мой план на бой? У моего тренера Абеля Санчеса есть новые идеи для этого боя. К тому же я знаю "Канело" довольно давно. Шесть лет назад мы вместе тренировались и спарринговали в Big Bear. Он знает меня, а я его. Я верю, что это будет самый большой бой в боксе и настоящий подарок для всех фанатов", - сказал Головкин.

Поединок с "Канело" состоится 16 сентября на арене T-Mobile и будет транслироваться телеканалом HBO в США по системе платных трансляций. На кону их боя будут стоять четыре титула, принадлежащие казахстанцу, хотя мексиканец ранее отказался от претензий на пояс WBC.
  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Blackwolf ! Вчера 08:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
НУЖНА , ПОБЕДА !!! ДОСРОЧНО ! ! !
Ответить 4
 
serikjan79 Atash Вчера 08:39
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 689
У Санчеса всегда много идеи. В этом плане он идеален или генератор идеи. Его идеи всегда сводились к одному, непрерывно атаковать и прессинговать противника, переходя на силовую рубку-драку в средней дистанции, пропуская много. Драчунов воспитывает Санчес, а не классиков или танцоров.
Ответить 5
 
Занга Semey Вчера 08:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1987
Интрига уже присутствует! Чем ближе к 16 сентябрю, тем больше интрига будет нарастать! Этот бой действительно будет подарком для всех любителей бокса! GGG хоть тебе уже 35 лет ты все равно должен победить!!!
Ответить 2
 
Ерсин Саулетов Вчера 09:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 871
алға ЧЕМПИОН!
Ответить 3
 
Шах Ермекулы Вчера 10:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
3G только не надо никаких подарков для Мексиканцев на день их независимости. Нужна победа, и с нокаутом!
Ответить 3
 