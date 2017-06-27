Фируза Шарипова тренируется, чтобы проводить бои. Не получилось с одним, значит, будет другой - менеджер

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Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
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Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Фируза Шарипова тренируется, чтобы проводить бои. Не получилось с одним, значит, будет другой - менеджер

Сергей Завилейский прокомментировал перенос титульного боя казахстанки.

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3 Комментария
Фируза Шарипова с менеджером и тренером. Фото: Ольга Андрушевич
Фируза Шарипова с менеджером и тренером. Фото: Ольга Андрушевич

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал перенос титульного боя его подопечной, а также назвал имя новой соперницы.

- Бой с Юлией Куценко не отменяется совсем, он состоится позже. Сейчас будем подбирать дату. Его пришлось сдвинуть по независящим от нас причинам. Фируза, конечно, сильно расстроена из-за этого, она очень много сил вложила в подготовку. Именно поэтому мы сейчас организуем ей бой на ближайшем вечере бокса в Москве. Естественно, за такое время не получается подобрать соперницу уровня Куценко. Но нам удалось договориться на 29 июня с 26-летней россиянкой Бианкой Пряшкой из Санкт-Петербурга.

А следующей нашей соперницей в любом случае станет Юлия Куценко. Фируза под нее готовилась, имеет определенные технические наработки. Этот бой мы решили провести просто для того, чтобы ее подготовка не прошла зря.

- Имеет ли смысл проводить бой с заведомо более слабой соперницей, тем более в такие короткие сроки?

- Я бы не сказал, что это такая уж слабая соперница. Боксер должен боксировать. Фирузе нужно нарабатывать рекорд. Бой от боя она демонстрирует все новые боксерские навыки и качества. И если кто-то думает, что такие бои ничего не дают, скажу, что это не так. У Фирузы очень серьезные спарринг-партнеры - порой даже сильнее ее соперниц в ринге. Мы все делаем для того, чтобы завоевать чемпионский титул.

Фируза тренируется для того, чтобы проводить бои. Не получилось с одним поединком, значит, будет другой. В наших планах, чтобы Фируза постоянно выходила на ринг, выигрывала. Конечно, хотелось бы провести титульный бой. Для этого уже все было готово. Но мы не собираемся откладывать его на далекое и необозримое будущее. Он состоится в самое ближайшее время.

- Успеет ли Шарипова провести этот бой до предполагаемого чемпионского боя 30 августа?

- Предполагается, что да. Все будет понятно после 29 июня.

- Если не удастся провести бой с Юлией Куценко до 30 августа, состоится ли бой за полноценный пояс чемпионки мира?

- Да, 30 августа нас ждут в Астане. А рейтинг и рекордс Фирузы Шариповой позволяют боксировать за титул чемпионки мира уже сейчас.

Напомним, Фируза Шарипова должна была провести бой с непобежденной россиянкой Юлией Куценко 6 июля в Магнитогорске. Сегодня стало известно, что этот бой перенесен по техническим причинам. Вместо этого Шарипова проведет рейтинговый бой 29 июня на вечере бокса “Дерись и побеждай” от Shamo Boxing Promotions в Москве.

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
айдос 27 июня 21:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Фирузаға уақытты өткізбей АҚШ қа кету керек, Россияда бос сөзден басқа түкте перспектива жоқ, Завилейскийлердің қолынан келетіні шамалы бос сөз.
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Юрий Александрович Вчера 05:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
айдос, Дурыс айтасын! перспектива жок ! Жана промоутер керек Фирузага
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Юрий Александрович Вчера 05:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
айдос,США га кету керек дурыс! Флойд Майвезер ге
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