Фируза Шарипова тренируется, чтобы проводить бои. Не получилось с одним, значит, будет другой - менеджер

Сергей Завилейский прокомментировал перенос титульного боя казахстанки.

Менеджер первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой Сергей Завилейский в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал перенос титульного боя его подопечной, а также назвал имя новой соперницы.



- Бой с Юлией Куценко не отменяется совсем, он состоится позже. Сейчас будем подбирать дату. Его пришлось сдвинуть по независящим от нас причинам. Фируза, конечно, сильно расстроена из-за этого, она очень много сил вложила в подготовку. Именно поэтому мы сейчас организуем ей бой на ближайшем вечере бокса в Москве. Естественно, за такое время не получается подобрать соперницу уровня Куценко. Но нам удалось договориться на 29 июня с 26-летней россиянкой Бианкой Пряшкой из Санкт-Петербурга.



А следующей нашей соперницей в любом случае станет Юлия Куценко. Фируза под нее готовилась, имеет определенные технические наработки. Этот бой мы решили провести просто для того, чтобы ее подготовка не прошла зря.



- Имеет ли смысл проводить бой с заведомо более слабой соперницей, тем более в такие короткие сроки?



- Я бы не сказал, что это такая уж слабая соперница. Боксер должен боксировать. Фирузе нужно нарабатывать рекорд. Бой от боя она демонстрирует все новые боксерские навыки и качества. И если кто-то думает, что такие бои ничего не дают, скажу, что это не так. У Фирузы очень серьезные спарринг-партнеры - порой даже сильнее ее соперниц в ринге. Мы все делаем для того, чтобы завоевать чемпионский титул.



Фируза тренируется для того, чтобы проводить бои. Не получилось с одним поединком, значит, будет другой. В наших планах, чтобы Фируза постоянно выходила на ринг, выигрывала. Конечно, хотелось бы провести титульный бой. Для этого уже все было готово. Но мы не собираемся откладывать его на далекое и необозримое будущее. Он состоится в самое ближайшее время.



- Успеет ли Шарипова провести этот бой до предполагаемого чемпионского боя 30 августа?



- Предполагается, что да. Все будет понятно после 29 июня.



- Если не удастся провести бой с Юлией Куценко до 30 августа, состоится ли бой за полноценный пояс чемпионки мира?



- Да, 30 августа нас ждут в Астане. А рейтинг и рекордс Фирузы Шариповой позволяют боксировать за титул чемпионки мира уже сейчас.



Напомним, Фируза Шарипова должна была провести бой с непобежденной россиянкой Юлией Куценко 6 июля в Магнитогорске. Сегодня стало известно, что этот бой перенесен по техническим причинам. Вместо этого Шарипова проведет рейтинговый бой 29 июня на вечере бокса “Дерись и побеждай” от Shamo Boxing Promotions в Москве.