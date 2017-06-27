Чемпион мира рассказал, почему ждет победу Головкина нокаутом в бою с Альваресом

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Чемпион мира рассказал, почему ждет победу Головкина нокаутом в бою с Альваресом

По его словам, казахстанец еще не показал себя на 100 процентов.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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10 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com

Чемпион мира среди любителей и победитель первенства Азии Ердос Джанабергенов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о преимуществе соотечественника Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

- Ринг, конечно, покажет, кто сильнее. Геннадий хочет выиграть. Он на это настроен. Приложит все силы для этого, - поделился Джанабергенов.

- А что думаете об Альваресе? Ему 26 лет, а за плечами более 50 профессиональных боев.

- Он очень рано начал боксировать среди профи. И в любителях почти не выступал. Для мексиканцев это нормально.

- 16 сентября Вы, как и многие казахстанцы, включите прямую трансляцию этого боя, и что Вы хотите увидеть? Или ожидаете увидеть?

- Бой будет трудным для Геннадия. Если до восьмого раунда он не будет "ронять" Альвареса, то по итогам 12 раундов он все равно выиграет по очкам. Я уверен, что он будет стремиться выигрывать с явным преимуществом. Быть на две головы сильнее. Геннадий отлично чувствует ритм любого боя. У него прекрасное чувство дистанции. Альварес думает, что Геннадий будет стоять и принимать удары... Все будет для него просто.

Да, Геннадий не во всех поединках хорошо боксировал, но в этот раз он выложится на 100 процентов. В некоторых боях ему требовалось поработать на 50 процентов своих возможностей, и этого было достаточно для победы. Если бы он работал на 100 процентов во всех поединках, то всех соперников "убирал" бы еще в первых трех раундах. В такой ситуации с ним никто бы и не боксировал.

Но этот бой будет другим. Жду, что Геннадий "уронит" Альвареса или выиграет у него уверенно по очкам.

Напомним, титульным поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом из Мексики пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Майк Тайсон назвал своего фаворита в этом бою, а сам Головкин предположил, что может сходить на вечеринку по окончании встречи.

Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя рассказал, что бой Головкин - Альварес может перейти в трилогию, а "Канело" считает, что между ним и его соперником пропасть.

Все новости о бое Головкин - Альварес

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Нургиса Игибаев 27 июня 19:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 505
этого мы все знаем.ничего нового не сказал.
Ответить 0
 
WBOKING 27 июня 20:04
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Нургиса Игибаев , ничего ты не знаешь, этот парень ронял самого Дортикоса, глорик тоже мне
Ответить -3
 
Ера 27 июня 21:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
WBOKING, здесь я абсолютно согласен с тобой! Ердос он был одним из лучших боксеров в КЗ. Он явно выиграл и нокаутировал самого Дортикоса(который сейчас в профи идет без поражении и 95 % боев закончил нокаутами).
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Иван Сидоров Вчера 01:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Да, Ердос красиво Дортикоса уложил. Нам сейчас не хватает бойца с жестким ударов в 81
Ответить 2
 
Тимур Адильханов Вчера 01:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 80
Ауызына май,астына тай
Ответить 2
 
Юрий Александрович Вчера 05:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Господин Мэнни прав конечно ,то,что бой ГГГ-Канело номер один сейчас. По этому поводу и спору нет . Мне интересно другое. Читал комментарии одного тренера Конора,который говорил о запрещенных приемах. И действительно,это может так случиться, Конор не выдержит и ударит Мэя ногой , тот в КО. Мэй от этого ничего не потеряет , а бой будет несостоявшимся ,либо дисквалификация Конора и победа Мэя . Зато о Коноре заговорят , на это намекает тренер МакГрегора Это они так бой раскручивают? Интригу нагоняют? Фу,даже смотреть на это бл*дство не буду. Жду 16 сентября Геннадий Мы верим в тебя родной! Не подведи нас! Помни о ребятишках своей страны,которые смотря твои бои пошли в бокс . Помни о своих братьях(Царствие Небесное) которые Вас с Максимом привели в бокс , и самое главное помни о маме с папой(Царствие Небесное Дяде Гене),которые волнуются за тебя! Геннадий вся страна с тобой ! Стремись к своей цели Геннадий! Удачи! #GGGАllTheBelts
Ответить 0
 
Юрий Александрович Вчера 05:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Господин Ердос прав ,нужно добить до 8 раунда,дальше сложнее,рыжий молодой,выносливый, удосрочить надо рыжего! Но и Господин Мэнни прав конечно ,то,что бой ГГГ-Канело номер один сейчас. По этому поводу и спору нет . Мне интересно другое. Читал комментарии одного тренера Конора,который говорил о запрещенных приемах. И действительно,это может так случиться, Конор не выдержит и ударит Мэя ногой , тот в КО. Мэй от этого ничего не потеряет , а бой будет несостоявшимся ,либо дисквалификация Конора и победа Мэя . Зато о Коноре заговорят , на это намекает тренер МакГрегора Это они так бой раскручивают? Интригу нагоняют? Фу,даже смотреть на это бл*дство не буду. Жду 16 сентября Геннадий Мы верим в тебя родной! Не подведи нас! Помни о ребятишках своей страны,которые смотря твои бои пошли в бокс . Помни о своих братьях(Царствие Небесное) которые Вас с Максимом привели в бокс , и самое главное помни о маме с папой(Царствие Небесное Дяде Гене),которые волнуются за тебя! Геннадий вся страна с тобой ! Стремись к своей цели Геннадий! Удачи! #GGGАllTheBelts
Ответить 0
 
Юрий Александрович Вчера 05:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 175
Ердоса даааавно не встречал , переехал из Актау что ли ? Адилбека вижу изредка , Берика вижу , а Ердос переехал может
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Дамир Вафин Вчера 12:52
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
джейкобс поялся драться в первых 6 раундах а потом когда попал в головкина начал его колбасить и если бы все 12 раундов так дрался как в конце заколбасил бы гену ,а альварес это понимает гена старый у него пропала скорость нет движения крч альварес по методике джейкобса завалит головкина в 9-11 раунде
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Дамир Вафин Вчера 12:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
если гена не заколбасит альвареса до 6 раунда то альварес его победит за счет выносливости и конрпанчей ,но альварес танк и не разу не был даже в нокдауне скорее всего гена устанет и альварес нокаутирует его в конце боя
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