Чемпион мира рассказал, почему ждет победу Головкина нокаутом в бою с Альваресом

По его словам, казахстанец еще не показал себя на 100 процентов.

Чемпион мира среди любителей и победитель первенства Азии Ердос Джанабергенов рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о преимуществе соотечественника Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.



- Ринг, конечно, покажет, кто сильнее. Геннадий хочет выиграть. Он на это настроен. Приложит все силы для этого, - поделился Джанабергенов.



- А что думаете об Альваресе? Ему 26 лет, а за плечами более 50 профессиональных боев.



- Он очень рано начал боксировать среди профи. И в любителях почти не выступал. Для мексиканцев это нормально.



- 16 сентября Вы, как и многие казахстанцы, включите прямую трансляцию этого боя, и что Вы хотите увидеть? Или ожидаете увидеть?



- Бой будет трудным для Геннадия. Если до восьмого раунда он не будет "ронять" Альвареса, то по итогам 12 раундов он все равно выиграет по очкам. Я уверен, что он будет стремиться выигрывать с явным преимуществом. Быть на две головы сильнее. Геннадий отлично чувствует ритм любого боя. У него прекрасное чувство дистанции. Альварес думает, что Геннадий будет стоять и принимать удары... Все будет для него просто.



Да, Геннадий не во всех поединках хорошо боксировал, но в этот раз он выложится на 100 процентов. В некоторых боях ему требовалось поработать на 50 процентов своих возможностей, и этого было достаточно для победы. Если бы он работал на 100 процентов во всех поединках, то всех соперников "убирал" бы еще в первых трех раундах. В такой ситуации с ним никто бы и не боксировал.



Но этот бой будет другим. Жду, что Геннадий "уронит" Альвареса или выиграет у него уверенно по очкам.



Напомним, титульным поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом из Мексики пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе. Майк Тайсон назвал своего фаворита в этом бою, а сам Головкин предположил, что может сходить на вечеринку по окончании встречи.



Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя рассказал, что бой Головкин - Альварес может перейти в трилогию, а "Канело" считает, что между ним и его соперником пропасть.



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