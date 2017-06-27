Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем

Их встреча должна была пройти 22 июля в США.
Ссылки по теме:
Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (6-0-0, 4 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал ошибкой информацию о его бое с 40-летним американцем Брэдом Остином из США.
"22 июля бой состоится, но соперник будет другой. Точно не этот. Сегодня разговаривал с тем человеком, который организовывает бои. Он подтвердил, что это соперник не для меня. Произошла ошибка. Говорит, его заменят. В ближайшие пару дней", - рассказал боксер.
По его словам, еще не определен соперник и на дебютный поединок в США, который запланирован на 30 июня. Как поделился Ахмедов, билеты в Миннеаполис, где должен пройти вечер бокса, уже куплены, и он готовится отправиться в путь.
Напомним, ранее появилась информация, что 21-летний полутяжеловес Али Ахмедов встретится с 40-летним боксером первого тяжелого веса американцем Брэдом Остином. Сообщалось, что встреча должна была пройти в городе Шарлотт 22 июля.