Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Казахстанский боксер Ахмедов назвал ошибкой информацию о бое с 40-летним американцем

Их встреча должна была пройти 22 июля в США.

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8 Комментариев
Али Ахмедов. Фото предоставлено боксером
Али Ахмедов. Фото предоставлено боксером

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (6-0-0, 4 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал ошибкой информацию о его бое с 40-летним американцем Брэдом Остином из США.

"22 июля бой состоится, но соперник будет другой. Точно не этот. Сегодня разговаривал с тем человеком, который организовывает бои. Он подтвердил, что это соперник не для меня. Произошла ошибка. Говорит, его заменят. В ближайшие пару дней", - рассказал боксер.

По его словам, еще не определен соперник и на дебютный поединок в США, который запланирован на 30 июня. Как поделился Ахмедов, билеты в Миннеаполис, где должен пройти вечер бокса, уже куплены, и он готовится отправиться в путь.

Напомним, ранее появилась информация, что 21-летний полутяжеловес Али Ахмедов встретится с 40-летним боксером первого тяжелого веса американцем Брэдом Остином. Сообщалось, что встреча должна была пройти в городе Шарлотт 22 июля.

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Берик Полатов 27 июня 12:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
Сәттілік Әли!!! Жеңіс күтеміз!
Ответить 2
 
Адиль Жайлаубаев 27 июня 19:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 60
Берик Полатов, косыламын!!! Бизде тагы Жанкош, Жанибек, Канат Ислам жане батыр кыздар- Фируза мен Назымдарымызды колдайык!!!
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Баке 27 июня 12:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
хотя бы чтоб рейтинг в 30ке был. Cәттілік Али.
Ответить 1
 
Дюран Дюран 27 июня 12:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 565
Опять мешка подсунули. Брэд Остин провел по моему 33 боя, 11 выиграл, 22 боев проиграл, 8 нокаутом...
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Darhan A. 27 июня 12:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
Мне нравится Али. Как он боксирует, его настрой, физика и прочее. Думаю у него огромный потенциал с учетом его молодого возраста.
Ответить 2
 
WBOKING 27 июня 13:04
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Непосредственный ничего не добился в любителях, уровень подвал
Ответить -2
 
Darhan A. 27 июня 14:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 612
WBOKING, почему ты такой язва? Посмотри в зеркало и задай себе вопрос а чего добился ты в своей жизни? Или писать всякие гадости про людей для тебя и есть достижение? В таком случае ты мастер своего дела!
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M585 27 июня 13:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 926
Кого бы не поставили, я желаю Али уверенной победы! Он один из наших проспектов!
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