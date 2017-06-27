Я жирный ублюдок. Мне надо сбросить всего 50 килограммов - Тайсон Фьюри

Боксер планирует встретиться с Энтони Джошуа.
Ссылки по теме:
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что набрал максимальный вес в своей жизни, сообщает "Чемпионат.сом". При этом спортсмен планирует похудеть в ближайшее время.
"Я сейчас в самом жирном состоянии за всю жизнь. Я жирный ублюдок. Ем слишком много карри и пирогов в Манчестере. Но я вновь начал тренироваться после почти двух лет вне ринга. Уже пятый день тренируюсь. Рано или поздно я сброшу вес. Надо сбросить всего 50 килограммов.
Я хочу вернуться в сентябре-октябре. Проведу пару разминочных боев, чтобы скинуть жирок. А потом пойду за Джошуа. Все говорят, что он - большое дело. Но если я не смогу побить бодибилдеров, то я плохой боксер", - сказал Фьюри.
Ранее Фьюри заявил, что ушел из бокса, так как ему стало неинтересно. Но теперь он видит достойного соперника в лице Джошуа.
Напомним, что Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. Видео боя можно посмотреть здесь.