Сергей Ковалев на "отлично" защитил диплом

Работа называлась "Способы коммерциализации медийной узнаваемости известных спортсменов".
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев на "отлично" защитил дипломную работу в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает "Р-Спорт".
Защита Ковалева, являющегося магистрантом УрФУ, состоялась в Институте физкультуры, спорта и молодежной политики.
Работа боксера называлась "Способы коммерциализации медийной узнаваемости известных спортсменов". За нее 34-летний Ковалев получил "отлично".
"Прошло все отлично. Я рассказал о том, что мне знакомо. О том, что прошел сам. О своем опыте. У меня есть бренд "Крашер", который пользуется популярностью. Не хватает немного средств для более быстрого развития. Но мы над этим работаем. Невозможно боксом вечно заниматься. Я должен и после карьеры что-то делать", - сказал Ковалев.