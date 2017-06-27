На кону боя Поветкин - Руденко будут стоять второстепенные титулы WBA и WBO

Поединок состоится 1 июля.
Работа по восстановлению позиций в рейтингах WBC и IBF российского боксера Александра Поветкина продвигается в нужном русле, заявил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, сообщает "Р-Спорт".
На кону поединка Поветкин - Руденко будут стоять второстепенные титулы WBA и WBO.
"Титул промежуточный, и он дает не так много, некий статус. Но для нас это важная история. Мы находимся в некой войне, в которой мы должны доказывать свою правоту. И мы потихоньку начинаем побеждать, федерации признают, что мы правы. И что Саша попадает в рейтинге, что будут пояса - WBO, WBA - это федерации, которые нас понимают и слышат, которые понимают, что мы правы. Впереди еще работа - WBC и IBF - там есть серьезные подвижки. Пока не могу рассказать, но буду (рассказывать) по мере развития событий", - сказал Рябинский.
Напомним, Поветкин проведет свой следующий бой 1 июля против украинца Андрея Руденко в Москве. Поветкин провел свой последний поединок в декабре в Екатеринбурге, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым россиянин должен был провести поединок за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Позднее WBC отстранила Поветкина на неопределенный срок.