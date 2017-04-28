Закончилась эпоха Кличко - Андрей Рябинский

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 1:4
Вольфсбург Бавария 0:6
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Вест Бромвич Лестер Сити 0:1
Кристал Пэлас Бернли 0:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Амкар Краснодар 0:2
Локомотив М Рубин 0:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 3:1
Реал М Валенсия 2:1
Лас-Пальмас Атлетико М 0:5
Эспаньол Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 2:2
Торино Сампдория 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы 1:2
Тобол Иртыш 0:0
Кайсар Астана 0:3
Окжетпес Актобе 2:1
Кайрат Акжайык 4:1
Тараз Атырау 1:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 1:2
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Алтай УК Окжетпес (мол) 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 4:2
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 0:2
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 5:4
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 4:0
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 1:2
Интер Мовистар Кайрат 3:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 0:11
Южная Корея Украина 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Австралия Китай 13:3
Новая Зеландия США 6:20
Казахстан Япония 6:14
Япония Казахстан 06:40
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Дияс Женг 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир ATP Мюнхен (Германия) 2017
Бублик Мертенс 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Шарибаев Ризо 1:0 КО
Уалиханов Фаулер 1:0 ТКО
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Спартак М 20:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Сампдория 00:45
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Япония Казахстан 06:40
Австралия США 08:00
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Шахтер-Булат Экибастуз
Кызыл-Жар СК Жетысу
Махтаарал Каспий
Байконур Кайрат А
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Шахтер
Актобе Тараз
Атырау Кайсар
Астана Кайрат
Акжайык Тобол
Иртыш Ордабасы
Тараз Окжетпес
Кайсар Актобе
Тобол Астана
Ордабасы Акжайык
Шахтер Иртыш
Атырау Кайрат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Флора Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Шортан 17:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км. 16:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Групповая гонка. Этап 2. Ольбия - Тортоли (221 km)
Групповая гонка. Этап 3. Тортоли - Кальяри (148 km)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Сойлыбаев Гонсалес
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Кайрат 17:00
Спортинг Л Интер Мовистар 19:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Казахстан Китай 05:30
Япония Австралия 07:00
США Канада 08:30
Китай Япония 05:30
Казахстан Канада 07:00
Австралия США 08:30
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия США 08:00
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
ЦСКА Астана
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Кто виноват в неудачном выступлении сборной Казахстана по хоккею на ЧМ?

Закончилась эпоха Кличко - Андрей Рябинский

Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа в 11-м раунде.

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Андрей Рябинский. Фото с сайта akboxing.ru
Андрей Рябинский. Фото с сайта akboxing.ru
Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский после поражения украинского боксера Владимира Кличко британцу Энтони Джошуа выразил мнение, что отныне боксерский мир ждет что-то новое.

"Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксёры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт что-то новое, видимо", - написал в своем твиттере Рябинский. 




Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.

Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).
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