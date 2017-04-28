Закончилась эпоха Кличко - Андрей Рябинский

Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа в 11-м раунде.
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Андрей Рябинский. Фото с сайта akboxing.ru
Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский после поражения украинского боксера Владимира Кличко британцу Энтони Джошуа выразил мнение, что отныне боксерский мир ждет что-то новое.
"Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксёры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт что-то новое, видимо", - написал в своем твиттере Рябинский.
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.
Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).
"Закончилась эпоха Кличко. Они великие боксёры. Без всяких сомнений. Столько лет доминировать в этом весе! Теперь нас ждёт что-то новое, видимо", - написал в своем твиттере Рябинский.
Закончилась эпоха Кличко.Они великие боксёры.Без всяких сомнений.Столько лет доминировать в этом весе!Теперь нас ждёт что-то новое,видимо.— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 29 апреля 2017 г.
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.
Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).