Кличко вел по очкам, но наскок Джошуа оправдался и он вырвал победу - Григорий Стангрит

Победа над Кличко стала для британского боксера 19-й в карьере. Все свои бои он выиграл нокаутом.
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Фото с сайта 112.ua
Известный российский комментатор бокса и журналист Григорий Стангрит отметил, что украинец Владимир Кличко мог выиграть бой у британца Энтони Джошуа. Однако не справился с наскоком оппонента, передает корреспондент Vesti.kz.
"Это был очень классный бой. На мой взгляд, Кличко вел по очкам, и мог выиграть, но наскок Джошуа оправдался, и он вырвал победу", - написал в своем твиттере Стангрит.
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.
"Это был очень классный бой. На мой взгляд, Кличко вел по очкам, и мог выиграть, но наскок Джошуа оправдался, и он вырвал победу", - написал в своем твиттере Стангрит.
Это был очень классный бой. На мой взгляд, Кличко вел по очкам, и мог выиграть, но наскок Джошуа оправдался, и он вырвал победу.— Григорий Стангрит (@GPStangrit) 29 апреля 2017 г.
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде.