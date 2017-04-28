Кличко - образец в ринге и вне его. Фьюри, где же ты, парнишка? - Энтони Джошуа

Британский боксер не знает поражений на профессиональном ринге.
Сегодня 07:19
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Фото с сайта telegraf.com.ua
Британский чемпион мира по версиям IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), поднявшийся из тяжелого нокдауна в середине боя и забивший в 11-м раунде ветерана Владимира Кличко (64-5, 53 КО), отдал должное противнику и бросил вызов земляку Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО).
"Я не идеален. Но я пытаюсь таким стать. А если ты этого не делаешь, то ты проиграешь. Мне нужно совершенствоваться. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Спасибо всем фанам, тренерам олимпийской сборной Великобритании, коучам из Finchley ABC, а также Владимиру Кличко. Как говорят в боксе, "оставь свои понты на входе в зал и уважай противника". Он образец в спорте и вне его, и ничего, кроме любви и уважения я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - спасибо, люблю вас", - приводит слова боксера vRINGe.com.
Рассказав о том, как он проявил характер и выиграл после падения в нокдаун, Джошуа обернулся к трибунам, засмеялся и заявил: "Фьюри? Тайсон Фьюри, где же ты, парнишка?".
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.
Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).
"Я не идеален. Но я пытаюсь таким стать. А если ты этого не делаешь, то ты проиграешь. Мне нужно совершенствоваться. Пришлось сцепить зубы, но я победил. Спасибо всем фанам, тренерам олимпийской сборной Великобритании, коучам из Finchley ABC, а также Владимиру Кличко. Как говорят в боксе, "оставь свои понты на входе в зал и уважай противника". Он образец в спорте и вне его, и ничего, кроме любви и уважения я к нему не испытываю. Лондон, Украина, Германия - спасибо, люблю вас", - приводит слова боксера vRINGe.com.
Рассказав о том, как он проявил характер и выиграл после падения в нокдаун, Джошуа обернулся к трибунам, засмеялся и заявил: "Фьюри? Тайсон Фьюри, где же ты, парнишка?".
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.
Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).