Выражаю уважение Энтони, я получил удовольствие от боя - Владимир Кличко

Украинский боксер потерпел пятое поражение в карьере и четвертое нокаутом.
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Фото Getty Images
Украинский боксер Владимир Кличко заявил, что бой с британцем Энтони Джошуа выдался удивительным, и он получил удовольствие от поединка, несмотря на поражение.
"Победил самый лучший. Это был удивительный поединок для обоих бойцов. Энтони был лучше меня, и мне действительно жаль, что я не смог одержать победу. У меня был план по достижению цели, но он не сработал. Выражаю уважение Энтони, я получил удовольствие от боя. Жаль, что не смог поднять руку. Он же сумел подняться и продолжить борьбу за титулы", - приводит слова Кличко Р-Спорт со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.
Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).
"Победил самый лучший. Это был удивительный поединок для обоих бойцов. Энтони был лучше меня, и мне действительно жаль, что я не смог одержать победу. У меня был план по достижению цели, но он не сработал. Выражаю уважение Энтони, я получил удовольствие от боя. Жаль, что не смог поднять руку. Он же сумел подняться и продолжить борьбу за титулы", - приводит слова Кличко Р-Спорт со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, что Джошуа победил Кличко в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA, который прошел в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок завершился победой британца техническим нокаутом в 11-м раунде, при этом в пятом раунде Джошуа впервые отправил Кличко в нокдаун, а в шестом раунде уже Кличко уложил британца на настил ринга.
Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все - нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко пятое поражение в 69 боях (четыре - нокаутом).