Прямая трансляция боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа

Поединок за три чемпионских пояса пройдет в Лондоне.
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В ночь с 29 на 30 апреля в Лондоне украинец Владимир Кличко встретится с британцем Энтони Джошуа, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок станет главным событием вечера бокса на стадионе "Уэмбли", в рамках которого пройдут семь боев. Организаторы ожидают, что на арене будет аншлаг - около 90 тысяч зрителей.
На кону в бою Кличко - Джошуа будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Два титула вакантны, а IBF на данный момент принадлежит британскому боксеру.
По времени Астаны поединок Кличко - Джошуа начнется после 2:00 часов ночи.
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41-летний Кличко дебютировал в профессионалах в 1996 году после победной Олимпиады. На данный момент он провел 68 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел четыре поражения.
27-летний Джошуа перешел в профи после победы на Олимпиаде-2012. Британец имеет безупречную статистику. Прямо сейчас в его активе 18 побед нокаутом в 18 проведенных боях.
Накануне боя Кличко и Джошуа прошли обязательную процедуру взвешивания. Британец оказался на четыре килограмма тяжелее соперника - 113,4 против 109,1.
С котировками букмекеров на поединок Кличко и Джошуа можно ознакомиться здесь.