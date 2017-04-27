Джошуа никогда не дрался с соперниками уровня Кличко. Не много ли он берет на себя? - Леффлер

По времени Астаны этот бой пройдет в ночь с 29 на 30 апреля.
Сегодня 17:09
Ссылки по теме:
- Букмекеры сделали прогноз на бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа
- Джошуа оказался тяжелее Кличко на четыре килограмма на взвешивании перед боем
- Бой с Владимиром Кличко - не самый важный в моей карьере - Энтони Джошуа
Том Леффлер. Фото с сайта AllBoxing.ru.
Управляющий директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер поделился ожиданиями от боя украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 53 КО) с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).
Их поединок состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" сегодня, 29 апреля. Ожидается, что на главном событии вечера бокса на трибунах будет находиться около 90 тысяч зрителей.
По мнению Леффлера, для опытного Кличко не станет проблемой бой на территории соперника, а вот Джошуа может дрогнуть, так как его предыдущие соперники уступают в классе украинцу.
"Знаете, та часть ответственности, которая ложится на чемпиона мира - тебе нужно выступать повсюду. Владимир дрался по всему миру, в Москве против Александра Поветкина, много раз выступал в Америке. Он уже привык драться по всему миру, так что я думаю, что бой на территории соперника просто даст ему дополнительную мотивацию для лучшего выступления в ринге.
Мы уверены в способностях Владимира, и на сегодняшний день вопрос лежит в противопоставлении опыта Кличко против возраста Джошуа. Владимир впервые за полтора года выходит в ринг, ему исполнился 41 год. Как он будет действовать против Джошуа, который еще не выступал на том уровне, на котором сейчас находится Владимир? Это то, что делает поединок таким интригующим, и вопрос только в том, не много ли Джошуа на себя берет в сравнении с теми соперниками, которые у него были до этого", - цитирует Леффлера VRinge.com со ссылкой на Boxing.ua.
По времени Астаны бой Кличко - Джошуа пройдет в ночь с 29 на 30 апреля и начнется в 3:00. На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO. С котировками букмекеров можно ознакомиться здесь.
Их поединок состоится на лондонском стадионе "Уэмбли" сегодня, 29 апреля. Ожидается, что на главном событии вечера бокса на трибунах будет находиться около 90 тысяч зрителей.
По мнению Леффлера, для опытного Кличко не станет проблемой бой на территории соперника, а вот Джошуа может дрогнуть, так как его предыдущие соперники уступают в классе украинцу.
"Знаете, та часть ответственности, которая ложится на чемпиона мира - тебе нужно выступать повсюду. Владимир дрался по всему миру, в Москве против Александра Поветкина, много раз выступал в Америке. Он уже привык драться по всему миру, так что я думаю, что бой на территории соперника просто даст ему дополнительную мотивацию для лучшего выступления в ринге.
Мы уверены в способностях Владимира, и на сегодняшний день вопрос лежит в противопоставлении опыта Кличко против возраста Джошуа. Владимир впервые за полтора года выходит в ринг, ему исполнился 41 год. Как он будет действовать против Джошуа, который еще не выступал на том уровне, на котором сейчас находится Владимир? Это то, что делает поединок таким интригующим, и вопрос только в том, не много ли Джошуа на себя берет в сравнении с теми соперниками, которые у него были до этого", - цитирует Леффлера VRinge.com со ссылкой на Boxing.ua.
По времени Астаны бой Кличко - Джошуа пройдет в ночь с 29 на 30 апреля и начнется в 3:00. На кону в поединке будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO. С котировками букмекеров можно ознакомиться здесь.