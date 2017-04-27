Я - живое доказательство того, что каждый может справиться с худшим в жизни - Тайсон Фьюри

Британец уверяет, что проблемы с алкоголем и наркотиками - в прошлом.
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Тайсон Фьюри. Фото BoxingScene
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свое предстоящее возвращение в бокс.
Британец утверждает, что справился с алкогольной и наркотической зависимостями. Недавно он вернулся к тренировкам. К следующему бою Фьюри готовится вместе со своим соотечественником Билли Джо Сондерсом, который владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.
"Я вернулся к тренировкам, чтобы поставить рекорд. Хочу, чтобы семья и фанаты снова гордились мной. Мне жаль, что я всех подвел, подобное не повторится. Если я могу измениться и победить своих демонов, то все могут. Я живое доказательство того, что каждый может справится с худшим в своей жизни. Я готов помочь другим так же, как они помогли мне", - цитирует Фьюри "Чемпионат".
Последний бой Фьюри провел в ноябре 2015 года, когда сенсационно победил украинца Владимира Кличко и отобрал все его титулы. Затем стороны дважды объявляли о реванше, но поединки срывались по вине британца. В первый раз причиной стала травма Фьюри, а во второй раз - кокаин в его допинг-пробе.
Вернуться Фьюри планирует в июле. Он хочет выступить в андеркарте боя Сондерса и грузина Автандила Хурцидзе. Ожидается, что о вечере бокса будет объявлено в ближайшее время.
Британец утверждает, что справился с алкогольной и наркотической зависимостями. Недавно он вернулся к тренировкам. К следующему бою Фьюри готовится вместе со своим соотечественником Билли Джо Сондерсом, который владеет поясом чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.
"Я вернулся к тренировкам, чтобы поставить рекорд. Хочу, чтобы семья и фанаты снова гордились мной. Мне жаль, что я всех подвел, подобное не повторится. Если я могу измениться и победить своих демонов, то все могут. Я живое доказательство того, что каждый может справится с худшим в своей жизни. Я готов помочь другим так же, как они помогли мне", - цитирует Фьюри "Чемпионат".
Последний бой Фьюри провел в ноябре 2015 года, когда сенсационно победил украинца Владимира Кличко и отобрал все его титулы. Затем стороны дважды объявляли о реванше, но поединки срывались по вине британца. В первый раз причиной стала травма Фьюри, а во второй раз - кокаин в его допинг-пробе.
Вернуться Фьюри планирует в июле. Он хочет выступить в андеркарте боя Сондерса и грузина Автандила Хурцидзе. Ожидается, что о вечере бокса будет объявлено в ближайшее время.