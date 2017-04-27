Я сделаю больше, чем Мейвезер, побью его рекорды - Джошуа

Боксер готовится к бою с Кличко.
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Энтони Джошуа. Фото с сайта allboxing.ru
27-летний британский боксер-профессионал Энтони Джошуа заявил, что в будущем он собирается побить рекорды американца Флойда Мейвезера-младшего, сообщает allboxing.ru.
"Когда кто-то устанавливает рекорды, ориентиры, они нужны лишь для того, чтобы их побили. Рекорды должны быть побиты. Так что да, я могу сказать, что собираюсь превзойти их. Они установили ориентир, и это не значит, что мы должны сдаться. Мы должны идти дальше. Поэтому я скажу, что буду лучше и сделаю больше, чем Флойд Мейвезер", - сказал Джошуа.
Напомним, сегодня ночью Джошуа проведет бой против Владимира Кличко. С прогнозом можно ознакомиться здесь.