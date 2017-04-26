Головкину с Хурцидзе будет проще договориться о бое, чем с Сондерсом - Стангрит

Встреча британца с грузинским боксером намечена на 8 июля.
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Фото с сайта Fightnews.info
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил, что казахстанцу Геннадию Головкину в случае победы Автандила Хурцидзе из Грузии над британцем Билли Джо Сондерсом, будет проще договориться об объединительном бое.
Отметим, что бой Хурцидзе - Сондерс состоится 8 июля в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, которым сейчас владеет британский боксер.
"Кто кого - Автандил или Билли Джо - покажет бой. Хурцидзе опасен для Сондерса. Тем более британец мало дерется в последнее время. Что касается Головкина, то думаю, что с Хурцидзе будет проще договориться. Но это уже слишком сильное забегание вперед", - отметил Стангрит.
Напомним, что Головкину сейчас не хватает как раз пояса WBO. Объединительный бой с Сондерсом мог состояться этим летом в Астане. Однако до официального объявления дело не дошло.
Отметим, что бой Хурцидзе - Сондерс состоится 8 июля в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, которым сейчас владеет британский боксер.
"Кто кого - Автандил или Билли Джо - покажет бой. Хурцидзе опасен для Сондерса. Тем более британец мало дерется в последнее время. Что касается Головкина, то думаю, что с Хурцидзе будет проще договориться. Но это уже слишком сильное забегание вперед", - отметил Стангрит.
Напомним, что Головкину сейчас не хватает как раз пояса WBO. Объединительный бой с Сондерсом мог состояться этим летом в Астане. Однако до официального объявления дело не дошло.