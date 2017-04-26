Был бы рад провести реванш с Мейвезером. В первом бою я ему не проиграл - Пакьяо

Американец завершил карьеру в сентябре 2015 года.
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Мейвезер и Пакьяо. Фото BoxingScene
Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 KO) в интервью BoxingScene рассказал о желании провести реванш с американцем Флойдом Мейвезером-младшим (49-0, 36 KO).
По словам филиппинца, он не чувствует себя проигравшим в первом поединке. Он также отметил, что травма плеча, на которую он жаловался после встречи с Мейвезером, сейчас не беспокоит.
"Я было бы рад провести реванш с Мейвезером, особенно учитывая, что проблема с моим плечом решена. Однако все зависит от него. Хочет ли он этого боя? Если я буду оставаться в боксе, всегда есть возможность этого реванша. Я никогда не думал, что проиграл в первом бою", - цитирует Пакьяо "Чемпионат".
Напомним, в первом бою между Мейвезером и Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, победу решением судей одержал американец.
2 июля Пакьяо в австралийском Брисбене проведет защиту титула WBO, а его соперником станет местный боксер Джефф Хорн (16-1, 11 KO).
Что касается Мейвезера, он завершил карьеру в сентябре 2015 года. Американец заявил, что готов вернуться в спорт, но только ради боя по правилам бокса с бойцом смешанным единоборств ирландец Конором МакГрегором, который является чемпион UFC в легком весе.
По словам филиппинца, он не чувствует себя проигравшим в первом поединке. Он также отметил, что травма плеча, на которую он жаловался после встречи с Мейвезером, сейчас не беспокоит.
"Я было бы рад провести реванш с Мейвезером, особенно учитывая, что проблема с моим плечом решена. Однако все зависит от него. Хочет ли он этого боя? Если я буду оставаться в боксе, всегда есть возможность этого реванша. Я никогда не думал, что проиграл в первом бою", - цитирует Пакьяо "Чемпионат".
Напомним, в первом бою между Мейвезером и Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе, победу решением судей одержал американец.
2 июля Пакьяо в австралийском Брисбене проведет защиту титула WBO, а его соперником станет местный боксер Джефф Хорн (16-1, 11 KO).
Что касается Мейвезера, он завершил карьеру в сентябре 2015 года. Американец заявил, что готов вернуться в спорт, но только ради боя по правилам бокса с бойцом смешанным единоборств ирландец Конором МакГрегором, который является чемпион UFC в легком весе.