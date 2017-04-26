Головкин сейчас на спаде. Очень огромному Рамиресу он проиграет по очкам - Максим Бурсак

К слабым сторонам он отнес отсутствие нокаутирующего удара.
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Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак (33-5-1, 15 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о титульном бое с мексиканцем Хильберто Рамиресом (35-0-0, 24 КО).
По его словам, у чемпиона WBO во втором среднем весе нет акцентированного удара, но стиль боксирования у него неудобный.
- Рамирес - очень неудобный: длиннорукий и быстрый боксер, который сыпет много ударов. Но ничего особенного в нем нет. Просто неудобный.
- А удар жесткий?
- Нет, но быстрый. Он ни разу меня не потряс.
- Его рассматривают как соперника для Головкина.
- Геннадий сейчас на спаде. Ему будет очень непросто с Рамиресом. Мексиканец - очень огромный. Геннадий с трудом справился с Джейкобсом, который гораздо проще Рамиреса.
- А потенциальный бой Головкина и Рамиреса как бы мог сложиться?
- Буду болеть за Геннадия, но, думаю, он проиграет по очкам. Рамирес ничего ему не даст сделать. Он очень высокий левша и неудобный.
Напомним, 25-летний чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес победил в титульном поединке по очкам Максима Бурсака и бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину. В свою очередь, GGG настроен на поединок в сентябре с другим боксером из Мексики - 26-летним Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).