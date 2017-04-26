Джейкобс хорош в том, чего не хватает Головкину. Но он не раскрыл GGG - Малиньяджи

Бывший чемпион мира похвалил американца.
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Бывший чемпион мира и аналитик Showtime Пол Малиньяджи заявил, что не считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) был раскрыт в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО), сообщает boxingscene.com.
"GGG - хорош, Джейкобс тоже. Они оба очень хорошие бойцы. Нужно приложить адские усилия, чтобы сделать то, что сделал Дэнни Джейкобс. Он ничего не раскрыл в этом бою. Но нужно быть хорошо подготовленным, чтобы заставить GGG так выглядеть. Дэнни это доказал. Он хорош в том, чего не хватает Головкину", - сказал Малиньяджи.
Ранее тренер Джейкобса заявил, что им не нужен большой перерыв, а нужен реванш с Головкиным.
Напомним, что Головкин сразу после боя заявил о готовности дать реванш Джейкобсу. Ожидается, что казахстанец вернется в ринг в сентябре. По словам промоутера Тома Леффлера, Головкин намерен встретиться с победителем майского боя между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 32 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО).