WBO провозгласила нового чемпиона мира в весе Жаната Жакиянова

Сам казахстанский боксер владеет титулом WBA (Super) в легчайшем весе.
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Жанат Жакиянов. Фото: Twitter.com
Всемирная боксерская организация (WBO) провозгласила Золани Тете (25-3, 20 КО) из ЮАР новым чемпионом организации в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.
23 апреле в Лестере (Англия) Тете победил единогласным решением судей филиппинца Артура Вийянуэву (30-2, 16 КО) со счетом 119-108, 119-108 и 120-107, отправив соперника в нокдаун в 11-м раунде.
При этом изначально они дрались за звание официального претендента на титул WBO в легчайшем весе. Однако позже статус поединка был повышен, и на кону стоял уже пояс "временного" чемпиона организации.
Это произошло после того, как чемпион WBO в легчайшем весе филиппинец Марлон Тапалес был лишен своего пояса из-за того, что не уложился в вес перед боем, который также состоялся 23 апреля в Японии. Тем не менее Тапалес выиграл техническим нокаутом, а титул WBO остался вакантным, который в итоге перешел Тете.
Добавим, что в легчайшем весе выступает казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО). В феврале он раздельным решением судей победил американца Роуши Уоррена и завоевал два титула WBA (Super) и IBO, однако позже второго пояса он был лишен.
При этом ранее СМИ уже связывали Тете и Жакиянова в качестве возможных соперников. Сообщалось, что их бой должен был состояться в июне 2016 года, но казахстанец получил травму и отменил бой. Команда Тете выразила разочарование этим обстоятельством, однако тренер Жакиянова Рикки Хаттон заявил, что этот бой даже не был запланирован. Позже появилась информация, что Тете и Жакиянов должны были встретиться в сентябре прошлого года, но и этого не произошло.
23 апреле в Лестере (Англия) Тете победил единогласным решением судей филиппинца Артура Вийянуэву (30-2, 16 КО) со счетом 119-108, 119-108 и 120-107, отправив соперника в нокдаун в 11-м раунде.
При этом изначально они дрались за звание официального претендента на титул WBO в легчайшем весе. Однако позже статус поединка был повышен, и на кону стоял уже пояс "временного" чемпиона организации.
Это произошло после того, как чемпион WBO в легчайшем весе филиппинец Марлон Тапалес был лишен своего пояса из-за того, что не уложился в вес перед боем, который также состоялся 23 апреля в Японии. Тем не менее Тапалес выиграл техническим нокаутом, а титул WBO остался вакантным, который в итоге перешел Тете.
Добавим, что в легчайшем весе выступает казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО). В феврале он раздельным решением судей победил американца Роуши Уоррена и завоевал два титула WBA (Super) и IBO, однако позже второго пояса он был лишен.
При этом ранее СМИ уже связывали Тете и Жакиянова в качестве возможных соперников. Сообщалось, что их бой должен был состояться в июне 2016 года, но казахстанец получил травму и отменил бой. Команда Тете выразила разочарование этим обстоятельством, однако тренер Жакиянова Рикки Хаттон заявил, что этот бой даже не был запланирован. Позже появилась информация, что Тете и Жакиянов должны были встретиться в сентябре прошлого года, но и этого не произошло.