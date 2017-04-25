В словах Де Ла Хойи о том, что "Канело" нокаутирует Головкина, нашли несостыковки

Ранее промоутер заверил, что их бой состоится в этом году.
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Ссылки по теме:
- Бой Головкин - "Канело" вернет боксу былую славу. Вот увидите, Сауль его нокаутирует - Де Ла Хойя
- Специальный пояс WBC для боя с Чавесом расценили как попытку отмазать "Канело" от встречи с Головкиным
- "Канело" подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности. Он не согласится на бой с Головкиным - Сондерс
Фото с сайта boxingscene.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз нашел несостыковки в недавнем заявлении промоутера Оскара Де Ла Хойи о том, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) нокаутирует казахстаца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в их очном противостоянии.
Ранее промоутер "Канело" заверил, что их поединок с Головкиным состоится в этом году, добавив, что он завершится досрочной победой мексиканца. Стороны ведут переговоры о бое на сентябрь.
"Я всегда говорил, что "Канело" нокаутирует Головкина, у меня нет в этом сомнений. Люди говорят, что Джейкобс "раскрыл" и перебоксировал Головкина. Это был отличный и близкий бой. Но как и у любого другого боксера, у Triple G есть свои слабости. Он такой же человек, как и все. Попомните мое слово, когда они встретятся в ринге, "Канело" нокаутирует Головкина", - заявил Де Ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports.
"Тогда непонятно, почему Де Ла Хойя не позволил "Канело" сразиться с Головкиным в мае прошлого года, когда ему представилась такая возможность, вместо того, чтобы выбрать полусреднего веса Амира Хана. Де Ла Хойя также не говорит, почему "Канело" оставил свой титул WBC в среднем весе, чтобы избежать боя с Головкиным. Если Де Ла Хойя по-настоящему верил, что "Канело" способен нокаутировать Головкина, тогда не имело смысла оставлять пояс WBC.
Я не помню, чтобы Де Ла Хойя говорил о том, что "Канело" нокаутирует Головкина. Как бы то ни было, у него был шанс сделать этот бой год-два назад, когда Triple G был в расцвете сил, но он этого не сделал. Теперь после выступления Головкина против Дэнни Джейкобса он говорит смелее и самоувереннее.
Но "Канело" не смог нокаутировать Мигеля Котто и Флойда Мейвезера, а это уже о чем-то да говорит. Не думаю, что "Канело" способен отправить в нокаут хороших бойцов, равных ему по весу. Он бил только более слабых боксеров вроде Лиама Смита, Амира Хана, Альфредо Ангуло и Джеймса Киркланда. Если же "Канело" попытается нокаутировать Головкина, то будет сам отправлен в нокаут. "Канело" не умеет передвигаться по всему рингу, как делали последние два соперника Геннадия Келл Брук и Дэниэл Джейкобс.
"Канело", скорее, представляет собой смесь Грабриэля Росадо и Давида Лемье. Он коренастый боец с короткими ногами, не обладающий подвижностью. Для Головкина это будет легкий поединок. Мне кажется, для победы Головкину придется нокаутировать Сауля, так как вряд ли судьи отдадут ему победу. Мы уже видели, как судьи ограбили Лару, а также засудили Остина Траута, хотя их поединок должен был завершиться ничьей, если не победой Остина.
Когда "Канело" встречается с бойцами одной с ним весовой категории, то может нокаутировать их. Причина тому в том, что не хватает "движка", чтобы продолжительное время проводить комбинации ударов. Если вы заметили, ему требуются передышки после того, как он выбросит удары. В этом он сдает, несмотря на то, что ему всего 26 лет. У него плохая выносливость.
Нокаутирует ли "Канело" Головкина? Да, когда-нибудь в далеком будущем он это сделает, но для этого, вероятно, потребуется лет пять-шесть. Если Де Ла Хойя подождет, пока Головкин окончательно состарится, то Альварес выиграет его нокаутом. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время", - написал автор.
Добавим, что у "Канело" на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта, а на кону будет стоять специальный пояс WBC. Этот ход со стороны совета расценили как попытку "отмазать" мексиканца от боя с Головкиным.
Чавес-младший также усомнился, что "Канело" станет когда-либо драться с GGG. Его поддержал британец Билли Джо Сондерс, добавив, что мексиканец подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности.
Ранее промоутер "Канело" заверил, что их поединок с Головкиным состоится в этом году, добавив, что он завершится досрочной победой мексиканца. Стороны ведут переговоры о бое на сентябрь.
"Я всегда говорил, что "Канело" нокаутирует Головкина, у меня нет в этом сомнений. Люди говорят, что Джейкобс "раскрыл" и перебоксировал Головкина. Это был отличный и близкий бой. Но как и у любого другого боксера, у Triple G есть свои слабости. Он такой же человек, как и все. Попомните мое слово, когда они встретятся в ринге, "Канело" нокаутирует Головкина", - заявил Де Ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports.
"Тогда непонятно, почему Де Ла Хойя не позволил "Канело" сразиться с Головкиным в мае прошлого года, когда ему представилась такая возможность, вместо того, чтобы выбрать полусреднего веса Амира Хана. Де Ла Хойя также не говорит, почему "Канело" оставил свой титул WBC в среднем весе, чтобы избежать боя с Головкиным. Если Де Ла Хойя по-настоящему верил, что "Канело" способен нокаутировать Головкина, тогда не имело смысла оставлять пояс WBC.
Я не помню, чтобы Де Ла Хойя говорил о том, что "Канело" нокаутирует Головкина. Как бы то ни было, у него был шанс сделать этот бой год-два назад, когда Triple G был в расцвете сил, но он этого не сделал. Теперь после выступления Головкина против Дэнни Джейкобса он говорит смелее и самоувереннее.
Но "Канело" не смог нокаутировать Мигеля Котто и Флойда Мейвезера, а это уже о чем-то да говорит. Не думаю, что "Канело" способен отправить в нокаут хороших бойцов, равных ему по весу. Он бил только более слабых боксеров вроде Лиама Смита, Амира Хана, Альфредо Ангуло и Джеймса Киркланда. Если же "Канело" попытается нокаутировать Головкина, то будет сам отправлен в нокаут. "Канело" не умеет передвигаться по всему рингу, как делали последние два соперника Геннадия Келл Брук и Дэниэл Джейкобс.
"Канело", скорее, представляет собой смесь Грабриэля Росадо и Давида Лемье. Он коренастый боец с короткими ногами, не обладающий подвижностью. Для Головкина это будет легкий поединок. Мне кажется, для победы Головкину придется нокаутировать Сауля, так как вряд ли судьи отдадут ему победу. Мы уже видели, как судьи ограбили Лару, а также засудили Остина Траута, хотя их поединок должен был завершиться ничьей, если не победой Остина.
Когда "Канело" встречается с бойцами одной с ним весовой категории, то может нокаутировать их. Причина тому в том, что не хватает "движка", чтобы продолжительное время проводить комбинации ударов. Если вы заметили, ему требуются передышки после того, как он выбросит удары. В этом он сдает, несмотря на то, что ему всего 26 лет. У него плохая выносливость.
Нокаутирует ли "Канело" Головкина? Да, когда-нибудь в далеком будущем он это сделает, но для этого, вероятно, потребуется лет пять-шесть. Если Де Ла Хойя подождет, пока Головкин окончательно состарится, то Альварес выиграет его нокаутом. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время", - написал автор.
Добавим, что у "Канело" на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта, а на кону будет стоять специальный пояс WBC. Этот ход со стороны совета расценили как попытку "отмазать" мексиканца от боя с Головкиным.
Чавес-младший также усомнился, что "Канело" станет когда-либо драться с GGG. Его поддержал британец Билли Джо Сондерс, добавив, что мексиканец подбирает себе соперников, чтобы быть в безопасности.