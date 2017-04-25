Сменился соперник Асхата Уалиханова по третьему бою в профи

Бой состоится 28 апреля в США.
Вчера 23:31
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Асхат Уалиханов. Фото со страницы в Facebook
У казахстанского боксера-профессионала Асхата Уалиханова (1-1, 1 КО) сменился соперник, сообщает Boxrec.com.
Свой третий бой на профессиональном ринге казахстанец проведет против американца Эрика Фаулера, который лишь во второй раз проведет бой в профи.
Отметим, что изначально Уалиханов должен был драться с более опытным пуэрториканцем Антонио Санчесом (5-4-2, 3 КО).
Напомним, бой состоится 28 апреля в США в рамках первого среднего веса.