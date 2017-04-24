Аналитик Boxing Scene назвал главные преимущества "Канело" над Головкиным

Также он назвал фаворита в этом противостоянии.
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Фото: boxingscene.com
Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стефен Эдвардс высказал свое мнение по поводу фаворита в потенциальном противостоянии между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 34 КО) и обладателем титула WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
"Я считаю, что разница в возрасте в восемь лет является значительным фактором. "Канело" также имеет большое преимущество в скорости и взрывном характере. Теперь, когда он уверен, что может победить, я думаю, что у Головкина серьезный бой на руках. Сейчас я немного склоняюсь к GGG. Если бы я делал ставки, то сказал бы, что GGG раскроется в 175 фунтах, но это зависит от того, победит ли "Канело" Чавеса", - написал автор в своей традиционной рубрике "Хлеб насущный".
У "Канело" на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.
Ожидается, что после него "Канело" встретится с Головкиным. Стороны ведут переговоры о поединке на сентябрь.
"Я считаю, что разница в возрасте в восемь лет является значительным фактором. "Канело" также имеет большое преимущество в скорости и взрывном характере. Теперь, когда он уверен, что может победить, я думаю, что у Головкина серьезный бой на руках. Сейчас я немного склоняюсь к GGG. Если бы я делал ставки, то сказал бы, что GGG раскроется в 175 фунтах, но это зависит от того, победит ли "Канело" Чавеса", - написал автор в своей традиционной рубрике "Хлеб насущный".
У "Канело" на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Он пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта.
Ожидается, что после него "Канело" встретится с Головкиным. Стороны ведут переговоры о поединке на сентябрь.