Я считаю, что Чавес-младший сможет победить "Канело" - Эрисланди Лара

Сам кубинец в свое время проиграл Альваресу.
Сегодня 20:53
Ссылки по теме:
- Чавес-младший оценил свои шансы и "Канело" на победу в бою против Головкина
- С первого по шестой раунды преимущество будет у Чавеса, а потом у "Канело" - Эрик Моралес
- Бой с Чавесом поможет "Канело" в поединке против Головкина - Де Ла Хойя
Эрисланди Лара. Фото Premier Boxing
Чемпион мира в первом среднем весе по версиям IBO и WBA кубинец Эрисланди Лара в интервью BoxingScene высказал свое мнение о бое между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
По мнению Лары, у Чавеса есть все шансы на победу. Кубинец отмечает, что тот больше по габаритам Альвареса.
"Я продолжаю отдавать предпочтение Чавесу-младшему. Я считаю его более сильным и высоким боксером, и более тяжелым. Если он сосредоточится на поединке и отбросит в сторону все лишнее, то сможет победить Альвареса", - цитирует Лару "Чемпионат".
Бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. На кону в поединке будет стоять специальный пояс WBC.
Отметим, что сам Лара в июле 2014 года раздельным решением судей проиграл Альваресу. Многие фанаты и специалисты не согласились с этим вердиктом.
По мнению Лары, у Чавеса есть все шансы на победу. Кубинец отмечает, что тот больше по габаритам Альвареса.
"Я продолжаю отдавать предпочтение Чавесу-младшему. Я считаю его более сильным и высоким боксером, и более тяжелым. Если он сосредоточится на поединке и отбросит в сторону все лишнее, то сможет победить Альвареса", - цитирует Лару "Чемпионат".
Бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. На кону в поединке будет стоять специальный пояс WBC.
Отметим, что сам Лара в июле 2014 года раздельным решением судей проиграл Альваресу. Многие фанаты и специалисты не согласились с этим вердиктом.