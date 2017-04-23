Головкину и Сондерсу на данном этапе не интересен бой со мной - Деревянченко

Украинец в качестве спарринг-партнера помогал последнему сопернику GGG.
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Сергей Деревянченко. Фото с сайта instantboxing.com
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (10-0, 8 KO) в интервью VRinge.com рассказал о своих планах.
В начале этого года Деревянченко в качестве спарринг-партнера помогал Дэниэлу Джейкобсу (32-2, 29 KO) готовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Украинец и американец занимаются в одном лагере у тренера Андре Розье.
Бой Головкин - Джейкобс проходил 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов, но это не помешало ему защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
- Это был хороший бой, держал в напряжении до финального гонга. Головкин смотрелся лучше в начале боя, а Джейкобс взял концовку. Эторавный бой, хорошо бы провести реванш, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в победителе, - сказал Деревянченко.
- Ты спарринговал с претендентами на чемпионский титул: Лемье и Джейкобсом. Очень разные бойцы. С кем сложнее? Кто стилистически тебе более неудобен?
- Да, это два разноплановых бойца: Лемье - нокаутер, предпочитающий работать на средней и ближней дистанции. Джейкобс - технарь, хорошая работа ног, хороший джеб. Поэтому работу с каждым из этих боксеров нельзя оценивать по сложности, она просто разноплановая.
- Лу ДиБелла считает, что ты уже готов к чемпионскому поединку. Розье говорит, тебе нужен еще поединок, максимум два. Твое мнение?
- Я готов боксировать за пояс и хочу боксировать с бойцами из топ-10. Все пояса в моей весовой категории находятся у Головкина и Сондерса, но я не уверен, что бой со мной интересен им на данном этапе в плане бизнеса.
- Когда мы снова увидим тебя в ринге? Есть хотя бы предварительные даты, уровень соперников, андеркард/главное событие?
- Точной даты нет, возможно, июль. Моя команда ведет переговоры о поединке с Туреано Джонсоном за звание обязательного претендента по версии IBF.
- Что тебе важнее: чемпионский титул или проверить себя с соперником топ-уровня?
- Мне одинаково важны и бои с топ-бойцами, и чемпионский пояс. Для этого я и приехал в США.
Отметим, что 31-летний Деревянченко хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", которому он помог выиграть WSB в 2013 году.
В начале этого года Деревянченко в качестве спарринг-партнера помогал Дэниэлу Джейкобсу (32-2, 29 KO) готовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Украинец и американец занимаются в одном лагере у тренера Андре Розье.
Бой Головкин - Джейкобс проходил 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов, но это не помешало ему защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
- Это был хороший бой, держал в напряжении до финального гонга. Головкин смотрелся лучше в начале боя, а Джейкобс взял концовку. Эторавный бой, хорошо бы провести реванш, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в победителе, - сказал Деревянченко.
- Ты спарринговал с претендентами на чемпионский титул: Лемье и Джейкобсом. Очень разные бойцы. С кем сложнее? Кто стилистически тебе более неудобен?
- Да, это два разноплановых бойца: Лемье - нокаутер, предпочитающий работать на средней и ближней дистанции. Джейкобс - технарь, хорошая работа ног, хороший джеб. Поэтому работу с каждым из этих боксеров нельзя оценивать по сложности, она просто разноплановая.
- Лу ДиБелла считает, что ты уже готов к чемпионскому поединку. Розье говорит, тебе нужен еще поединок, максимум два. Твое мнение?
- Я готов боксировать за пояс и хочу боксировать с бойцами из топ-10. Все пояса в моей весовой категории находятся у Головкина и Сондерса, но я не уверен, что бой со мной интересен им на данном этапе в плане бизнеса.
- Когда мы снова увидим тебя в ринге? Есть хотя бы предварительные даты, уровень соперников, андеркард/главное событие?
- Точной даты нет, возможно, июль. Моя команда ведет переговоры о поединке с Туреано Джонсоном за звание обязательного претендента по версии IBF.
- Что тебе важнее: чемпионский титул или проверить себя с соперником топ-уровня?
- Мне одинаково важны и бои с топ-бойцами, и чемпионский пояс. Для этого я и приехал в США.
Отметим, что 31-летний Деревянченко хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", которому он помог выиграть WSB в 2013 году.