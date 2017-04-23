Головкину и Сондерсу на данном этапе не интересен бой со мной - Деревянченко

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Майнц 2:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Ростов Спартак М 3:0
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Леганес 2:1
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 0:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Венгрия Австрия 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 5:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 0:2
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Давыдов, Мнушкин Джавакян, Евсеев 2:1
Аяп, Ботезан Нарбеков, Жукаев 2:0
Чемботаев, Ташбулатов Гахов, Хасанов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Янчук, Палкина Айнитдинова, Меренкова 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Дияс Вонгтеанчай 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 0:1
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 1:4
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 2:0
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 0:3
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Польша 1:0 ОТ
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 2:1
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 22:30
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Головкину и Сондерсу на данном этапе не интересен бой со мной - Деревянченко

Украинец в качестве спарринг-партнера помогал последнему сопернику GGG.

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Сергей Деревянченко. Фото с сайта instantboxing.com
Сергей Деревянченко. Фото с сайта instantboxing.com
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (10-0, 8 KO) в интервью VRinge.com рассказал о своих планах. 

В начале этого года Деревянченко в качестве спарринг-партнера помогал Дэниэлу Джейкобсу (32-2, 29 KO) готовиться к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО). Украинец и американец занимаются в одном лагере у тренера Андре Розье

Бой Головкин - Джейкобс проходил 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Впервые в карьере GGG провел на ринге все 12 раундов, но это не помешало ему защитить титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO. 

- Это был хороший бой, держал в напряжении до финального гонга. Головкин смотрелся лучше в начале боя, а Джейкобс взял концовку. Эторавный бой, хорошо бы провести реванш, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в победителе, - сказал Деревянченко. 

- Ты спарринговал с претендентами на чемпионский титул: Лемье и Джейкобсом. Очень разные бойцы. С кем сложнее? Кто стилистически тебе более неудобен?
- Да, это два разноплановых бойца: Лемье - нокаутер, предпочитающий работать на средней и ближней дистанции. Джейкобс - технарь, хорошая работа ног, хороший джеб. Поэтому работу с каждым из этих боксеров нельзя оценивать по сложности, она просто разноплановая.



- Лу ДиБелла считает, что ты уже готов к чемпионскому поединку. Розье говорит, тебе нужен еще поединок, максимум два. Твое мнение?
- Я готов боксировать за пояс и хочу боксировать с бойцами из топ-10. Все пояса в моей весовой категории находятся у Головкина и Сондерса, но я не уверен, что бой со мной интересен им на данном этапе в плане бизнеса.

- Когда мы снова увидим тебя в ринге? Есть хотя бы предварительные даты, уровень соперников, андеркард/главное событие?
- Точной даты нет, возможно, июль. Моя команда ведет переговоры о поединке с Туреано Джонсоном за звание обязательного претендента по версии IBF.

- Что тебе важнее: чемпионский титул или проверить себя с соперником топ-уровня?
- Мне одинаково важны и бои с топ-бойцами, и чемпионский пояс. Для этого я и приехал в США.

Отметим, что 31-летний Деревянченко хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", которому он помог выиграть WSB в 2013 году. 
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