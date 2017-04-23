Денис Лебедев не был заинтересован в реванше - промоутер Мурата Гассиева.
Сегодня 17:49
Ссылки по теме:
- Мурат Гассиев может встретиться с Александром Усиком в следующем бою
- Я много раз пересматривал бой с Гассиевым и чувствую, что выиграл его - Лебедев
- Промоутер Гассиева назвал условие для организации боя-реванша с Лебедевым
Мурат Гассиев. Фото с сайта ucnlive.com
Россиянин Денис Лебедев не был заинтересован в бое-реванше со своим соотечественником Муратом Гассиевым. Об этом в интервью "Р-Спорт" заявил Леон Маргулес, который является промоутером Гассиева.
В декабре 2016 года Гассиев в Москве раздельным решением судей победил Лебедева и завоевал пояс IBF. После боя сторона проигравшего боксера, который сохранил за собой титул чемпиона WBA (Super), заявила о заинтересованности в реванше.
В настоящее время Гассиев тренируется в США под руководством тренера Абеля Санчеса. Как ранее сообщал Маргулес, следующий бой чемпиона IBF запланирован на май-июнь.
"Мы ведем переговоры с несколькими оппонентами для добровольной защиты. Лебедев же не был заинтересован в реванше", - сказал Маргулес.
В Познани 20 мая в бою между экс-чемпионом WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком и немецким боксером с армянскими корнями Ноэлем Гевором определится обязательный претендент на поединок с Гассиевым.
В декабре 2016 года Гассиев в Москве раздельным решением судей победил Лебедева и завоевал пояс IBF. После боя сторона проигравшего боксера, который сохранил за собой титул чемпиона WBA (Super), заявила о заинтересованности в реванше.
В настоящее время Гассиев тренируется в США под руководством тренера Абеля Санчеса. Как ранее сообщал Маргулес, следующий бой чемпиона IBF запланирован на май-июнь.
"Мы ведем переговоры с несколькими оппонентами для добровольной защиты. Лебедев же не был заинтересован в реванше", - сказал Маргулес.
В Познани 20 мая в бою между экс-чемпионом WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком и немецким боксером с армянскими корнями Ноэлем Гевором определится обязательный претендент на поединок с Гассиевым.