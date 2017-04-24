Страшный сон цыгана оказаться "в минусе". Как Билли Джо Сондерс загнал себя в сложное положение

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Венгрия Южная Корея 1:3
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Айнитдинова Меренкова 2:0
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Китай Новая Зеландия 9:7
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Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Арсенал Лестер Сити 00:45
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Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
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Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
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Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
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Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
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Реал М Валенсия 20:15
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
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Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
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Бохум Динамо Др 22:30
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Тулевик Флора 22:00
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Реал М Атлетико М 00:45
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 15:00
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
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США Китай 11:30
Новая Зеландия Япония 12:50
Австралия Казахстан 14:10
Казахстан Новая Зеландия 11:30
Япония Китай 12:50
Австралия США 14:10
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
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Уалиханов Санчес
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Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Страшный сон цыгана оказаться "в минусе". Как Билли Джо Сондерс загнал себя в сложное положение

Британец проведет свой следующий бой 8 июля.

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Фото с сайта ToFight.Ru
Фото с сайта ToFight.Ru

Не все мечты сбываются. Особенно, когда речь идет о спорте. И порой в погоне за большее (результат, заработок) можно и вовсе остаться ни с чем. Как, например, в истории британского боксера Билли Джо Сондерса. Как обладатель титула чемпиона мира по версии WBO обманул сам себя - в материале Vesti.kz.

Кручу-верчу

Связываясь с Сондерсом, нужно быть готовым ко всему: отмене поединка из-за внезапной травмы, переносу дат, откупу от боя и так далее. В арсенале британца много уловок, которыми он умело пользуется. Когда появляется новость о том, что Билли Джо вновь избежал защиты пояса, нашел лазейку во имя более слабого соперника или крупного заработка - сразу вспоминается фильм "Большой куш", где одним из ключевых героев был как раз представитель "современных кочевников" боксер по имени Микки. 

Даже манера разговора похожа. Жаль только то, что Сондерс не обладает таким же ударом, как упомянутый Микки. Зато неординарности хоть отбавляй.



Но если признаться, это ему добавляет оригинальности. Каждый ведет бизнес (а профи-бокс - это бизнес) по-своему. Хейтеры также приносят деньги, как и самые преданные фанаты. И судя по всему, у Билли есть и те, и другие. Ну, может ненавистников даже больше (помните, как потроллили Сондерса из-за трибун во время боя с Акавовым?).

К тому же, он никогда не лезет за словом в карман, и часто на то или иное событие имеет свой альтернативный взгляд. Отдельно стоит отметить, что все его хитросплетения заканчивались в пользу болтливого и предприимчивого британца. Запутывает, как может.

Операция "Величественная Грузия"

В один момент Сондерса все-таки "поймали". Билли должен был встретиться с обязательным претендентом на его титул чемпиона мира по версии WBO грузином Автандилом Хурцидзе. Процесс, вроде как пошел, а чемпион, тоже вроде как, был связан по рукам и ногам.



Однако Сондерсу данная встреча была совершенно не вовремя. Подозреваем, что именно тогда, в феврале, стартовали переговоры относительно встречи с Геннадием Головкиным. На это указывает выложенная британцем его мартовская переписка с Леффлером в "Твиттере" (судя по тексту, переговоры длились определенное время).

Чемпион WBO в скором порядке развернул большую операцию по отмене встречи с Хурцидзе. Травма не спасла бы положение, прямой отказ тем более, потому было принято искать более законные и действенные методы. И нашелся ведь. Команда Сондерса попросту откупилась от Автандила. В итоге БДС остался свободным и открытым для самого большого боя в карьере, Хурцидзе натравлен на другого средневеса (вдруг проиграл бы). Оставалось только дождаться исхода встречи Головкин - Джейкобс.

Не "выгорело"

Все шло просто идеально. Бой с казахстанцем дарил не только возможность побороться за объединение поясов и вхождение в историю бокса. Прежде всего ценность события заключалась в сумме денег, которая непременно бы стала самой большой в карьере британца. На сегодняшний день он вряд ли заработает столько с кем-нибудь другим. "Канело"? Мексиканцу Сондерс сейчас вряд ли интересен. Особенно в денежном смысле. Как говорится, "не того полета птица".

То и дело поступала различная информация о будущей битве. Сондерс был готов пренебречь принципами и выехать за пределы Англии - в Астану. Только вот план в итоге провалился.



Не беремся гадать, кто виноват в очевидном срыве боя - GGG, команда Сондерса, Сауль Альварес или номинальные организаторы встречи. Кто бы это ни был, поединка летом не будет. И, кстати, к чему стороны в итоге пришли - до сих пор не озвучено.

Такой поворот событий буквально лишил Сондерса почвы под ногами. Все-таки столько было сделано. Он даже активно продвигал и раскручивал встречу посредством социальных сетей. Теперь мир начал терять краски. Ведь в финансовом плане он уже потерял достаточно (откуп от Хурцидзе). С этого момента и начинается настоящий кошмар для Сондерса.

Звуки Кутаиси

Вдобавок ко всему "этот" Хурцидзе победил Лэнгфорда и стал обязательным претендентом. Теперь уже все - свернуть никак не удастся. И риски бесславно, безденежно потерять драгоценный титул сейчас слишком высоки. Будь Сондерс в такой же форме, как тогда, против Ли, Юбенка, можно было бы смело ставить на британца.

Но отсутствие практики сказывается на физической готовности. Особенно тревожно за Билли после поединка против россиянина Артура Акавова. Уж слишком много вопросов и сомнений породило то, каким он выглядел в ринге последний раз.



В лучшие свои годы Сондерс мог смело пройти Автандила единогласным решением. Теперь же придется "велосипедить" и не пропускать (бить Хурцидзе умеет). А лучше всего - это не лениться и отнестись к встрече, как к последнему бою в жизни. Мотивации предостаточно - титул чемпиона мира, без которого Билли совершенно не нужен Головкину. А значит главная "музыка" для бодрости на ближайшие пару месяцев - это клич, изданный Хурцидзе во время перепалки с БДС после поединка с Лэнгфордом. "Звуки Кутаиси" (родина Автандила) по-настоящему возвещают о потенциальной опасности.

Сам себя "кинул"

Самый страшный сон Сондерса, который легко может материализоваться, проигрыш своему будущему сопернику. В таком случае он не только уходит "в минус" в финансовом плане, но и лишается предмета манипулирования. Без титула отвернутся Головкин, Альварес, в общем, вся крупная "рыба".

Ужаснее всего то, что по сути Сондерс сам себя обманул, пытаясь "кинуть" других ради выгоды. А это уже позор для цыгана...



Добавим, что британец выйдет на ринг против Автандила Хурцидзе 8 июля. Поединок состоится в Лондоне.

Фото с сайтов MOVIECLIPS.com (1, кадр из фильма "Большой куш"), Boxing Scene (2), Unclive.com (3),  ESPN (4), Sky Sports (5)

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