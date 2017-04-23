Лидер рейтинга WBC рассказал о мечте провести бой с Головкиным и завоевать титул чемпиона мира

Аргентинец поборется за право стать обязательным претендентом для GGG.
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Лидер рейтинга WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе аргентинец Хорхе Себастьян Хейланд (29-4-2, 16 KO) оценил перспективу проведения боя с чемпионом организации в этой же категории непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
Ранее WBC предписал Хейланду провести бой с американцем Джермаллом Чарло (25-0, 19 КО), победитель которого станет обязательным претендентом на титул Головкина.
"Дата элиминаторного боя с Чарло пока еще не подтверждена. Он очень агрессивный парень, и мне нужно быть осторожным и атаковать в ранних раундах, - цитирует Хейланда BoxingScene.com. - Для меня было бы честью сразиться с Головкиным. Что может быть лучше, чем биться с лучшими боксерами, да еще и за чемпионский титул? Головкин обладает мощным ударом, много тренируется и, на самом деле, является примером для многих. Для меня бой с ним - это мечта, которая может осуществиться. Если я завоюю титул чемпиона мира, то осуществлю главную мечту всей моей жизни, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого".
Добавим, что Чарло в феврале оставил вакантным титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF ради перехода в средний дивизион. Недавно американец заявил, что перешел в новую категорию, чтобы надрать всем задницу, в том числе и Головкину.
Ранее WBC предписал Хейланду провести бой с американцем Джермаллом Чарло (25-0, 19 КО), победитель которого станет обязательным претендентом на титул Головкина.
"Дата элиминаторного боя с Чарло пока еще не подтверждена. Он очень агрессивный парень, и мне нужно быть осторожным и атаковать в ранних раундах, - цитирует Хейланда BoxingScene.com. - Для меня было бы честью сразиться с Головкиным. Что может быть лучше, чем биться с лучшими боксерами, да еще и за чемпионский титул? Головкин обладает мощным ударом, много тренируется и, на самом деле, является примером для многих. Для меня бой с ним - это мечта, которая может осуществиться. Если я завоюю титул чемпиона мира, то осуществлю главную мечту всей моей жизни, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого".
Добавим, что Чарло в феврале оставил вакантным титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF ради перехода в средний дивизион. Недавно американец заявил, что перешел в новую категорию, чтобы надрать всем задницу, в том числе и Головкину.