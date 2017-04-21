Рамирес рассказал, чего не хватило Джейкобсу для победы над Головкиным

Ранее сам мексиканец бросил вызов GGG.
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- Я показал, что Головкин не такой уж страшный. Даже его фанаты освистывали решение судей - Джейкобс
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- Рамирес бросил вызов Головкину после победы над Бурсаком
Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканский боксер Хильберто Рамирес (35-0, 24 KO) высказал мнение относительно недавнего боя между средневесами казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО).
Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.
"Джейкобс сделал свою работу. Если бы он включился в работу с самого начала боя, то выиграл бы поединок", - приводит слова Рамиреса BoxingScene.com.
Ранее Джейкобс не раз говорил, что не согласен с решением судей. По его словам, даже фанаты Головкина освистывали его победу. Также американец добавил, что хотел бы взять реванш.
Между тем сам Рамирес после успешной защиты титула бросил вызов Головкину. Мексиканец попросил прислать ему готовый контракт.
Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.
"Джейкобс сделал свою работу. Если бы он включился в работу с самого начала боя, то выиграл бы поединок", - приводит слова Рамиреса BoxingScene.com.
Ранее Джейкобс не раз говорил, что не согласен с решением судей. По его словам, даже фанаты Головкина освистывали его победу. Также американец добавил, что хотел бы взять реванш.
Между тем сам Рамирес после успешной защиты титула бросил вызов Головкину. Мексиканец попросил прислать ему готовый контракт.