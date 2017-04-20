Бой с Тайсоном Фьюри станет самым большим в моей карьере - Энтони Джошуа

В следующем бою он встретится с Владимиром Кличко.
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Энтони Джошуа. Фото с сайта punditarena.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) в интервью BoxingScene признался, что ждет возвращения в ринг экс-чемпиона и своего соотечественника Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).
Ранее британцы уже неоднократно обменивались выпадами в прессе, обещая устроить бой. Так, Фьюри назвал Джошуа "бумажным чемпионом" и "щенком".
"Поединок с Фьюри станет для меня самым большим в карьере. Не знаю, что планирует он, но если бы все зависело только от меня, мы бы встретились с ним уже летом. Думаю, у нас будет большой поединок. Пока у него другие планы, и я должен принять это. Когда он вернется, уверен, я буду боксировать. Хочу ли я его возвращения? Безусловно", - цитирует Джошуа "Чемпионат".
В следующем бою Джошуа 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" встретится с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
Стоит отметить, что именно Кличко был последним соперником Фьюри. В ноябре 2015 года британец сенсационно победил украинца. Затем стороны дважды пытались сделать реванш, но поединок переносился - сначала из-за травмы, а затем из-за положительной допинг-пробы Фьюри, который употреблял кокаин.
Ранее британцы уже неоднократно обменивались выпадами в прессе, обещая устроить бой. Так, Фьюри назвал Джошуа "бумажным чемпионом" и "щенком".
"Поединок с Фьюри станет для меня самым большим в карьере. Не знаю, что планирует он, но если бы все зависело только от меня, мы бы встретились с ним уже летом. Думаю, у нас будет большой поединок. Пока у него другие планы, и я должен принять это. Когда он вернется, уверен, я буду боксировать. Хочу ли я его возвращения? Безусловно", - цитирует Джошуа "Чемпионат".
В следующем бою Джошуа 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли" встретится с украинцем Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).
Стоит отметить, что именно Кличко был последним соперником Фьюри. В ноябре 2015 года британец сенсационно победил украинца. Затем стороны дважды пытались сделать реванш, но поединок переносился - сначала из-за травмы, а затем из-за положительной допинг-пробы Фьюри, который употреблял кокаин.