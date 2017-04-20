С первого по шестой раунды преимущество будет у Чавеса, а потом у "Канело" - Эрик Моралес

Также он посоветовал Чавесу делать все то, что говорит тренер.
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Эрик Моралес. Фото с сайта ToFight.Ru
Легенда мексиканского бокса Эрик Моралес дал комментарий к бою Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который пройдет 6 мая.
"С первого по шестой раунды преимущество будет у Чавеса, а с седьмого по 12-й у Альвареса. Они оба считают, что заслуживают большего, и каждый хочет сказать, что именно он представляет Мексику.
Чавесу нужно быть дисциплинированным, вкладывать усилия и посвятить себя бою. Он должен придерживаться плана. Когда тренер что-то говорит, ты это делаешь. Независимо от всего остального", - цитирует Моралеса "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.
Бой "Канело" - Чавес-младший пройдет 6 мая в Лас-Вегасе и состоится в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом "Канело" недавно официально объявил, что после этого поединка перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры по бою на сентябрь.
"С первого по шестой раунды преимущество будет у Чавеса, а с седьмого по 12-й у Альвареса. Они оба считают, что заслуживают большего, и каждый хочет сказать, что именно он представляет Мексику.
Чавесу нужно быть дисциплинированным, вкладывать усилия и посвятить себя бою. Он должен придерживаться плана. Когда тренер что-то говорит, ты это делаешь. Независимо от всего остального", - цитирует Моралеса "Чемпионат" со ссылкой на ESPN.
Бой "Канело" - Чавес-младший пройдет 6 мая в Лас-Вегасе и состоится в промежуточном весе 164,5 фунта. При этом "Канело" недавно официально объявил, что после этого поединка перейдет в средний вес, где выступает Головкин. Стороны продолжают вести переговоры по бою на сентябрь.